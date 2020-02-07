Небезпечні покупки на Prom.ua: як українці масово стають жертвами шахрайства

Замовив дитячі меблі через популярний сервіс Prom.ua та залишився без грошей і товару. А коли спробував попередити інших довірливих покупців, адміністрація сайту видалила негативну інформацію. З такою ситуацією зіткнувся киянин Євген, якому замовлення неіснуючих меблів обійшлося в 7 тис. грн, здивований, чому популярний майданчик не поспішає захищати покупців.

Ми з'ясували, що випадок з Євгеном – не єдиний. Як шахраї "кидають" жертв через популярний сайт, що говорять у Prom.ua та як уберегтися від покупок повітря в інтернеті – розбиралися журналісти OBOZREVATEL.

Звернувся в кіберполіцію

Євген звернувся до редакції OBOZREVATEL, щоб попередити українців про шахрайство, жертвою якого він став. Розповів, що сайт Prom.ua вибрав не випадково – повірив рекламним слоганам про надійність.

"На початку жовтня дружина на сайті знайшла дитячі меблі, але у нас були нестандартні розміри. Ми списалися з продавцем, поговорили. Також я прочитав про них відгуки, в яких було все добре. І після цього продавець запропонував відправити йому на карту завдаток – 7 тис. грн. А вже готовий комплект обійшовся б у 20 тис. грн", – розповів подробиці Євген.

За його словами, далі продавець довго "робив меблі", надсилав нерозбірливі фотографії. А останнім терміном, коли замовлення буде готове, назвав 13 грудня 2019-го. Але і тоді довгоочікувані шафки не були готові. Тоді Євген запропонував повернути гроші, і в середині січня представник фірми переслав йому 1 тис. грн.

"Я звернувся в Prom.ua, написав їм про те, що сталося. А на сайті меблевої фірми залишив відгук. Грошей повернути не просив, запропонував перевірити цю контору, щоб такого більше не повторилося. І спочатку представники інтернет-майданчика повелися коректно. Але пояснили, що угода була оформлена не через їх сайт, то нічим допомогти не можуть. І перший відгук, який я написав про цих меблевиків якийсь час було видно покупцям. Але потім він зник", – розповідає Євген.

"І перший відгук, який я написав про цих меблевиків якийсь час було видно покупцям. Але потім він зник", – розповідає Євген.

Всі спроби з'ясувати – чому його попередження видалили, адже питання не вирішене, не увінчалися успіхом. Пояснили, що угода була укладена не через сайт, тому жодних претензій бути не може.

"Але ж сайт розміщений був на їхньому майданчику. До того ж я Prom.ua надав усі переписки, чек, підтвердження. При цьому я бачив ще один негативний відгук, та й він зник із сайту. Таке враження, що майданчик підчищає незадоволені відгуки клієнтів. Я не міг замовити фізично через них, тому що у мене інші розміри. Зараз я звернувся в кіберполіцію", – обурений Євген.

Скаржаться на віддалені відгуки

При цьому в мережі описані сотні подібних Євгену ситуацій. Наприклад, на сайті Otzyvua з 1,5 тис. коментарів про роботу Prom.ua – майже тисяча негативних.

"Був куплений товар і оплачений за 100% передоплатою на карту Приват. Замість бренду, який вказаний на фото, приїхав якийсь лівак. Написав поганий відгук продавцеві, який надіслав липу, щоб попередити інших покупців. А служба підтримки SKK відгук видалила без пояснень", – написав у січні Дмитро.

"Відгуки покупців на будь-якій торговельній площадці необхідні покупцям, щоб ухвалити правильне рішення. Але на Prom.ua такі відгуки, як виявилося, просто видаляються службою підтримки. Всі мої відгуки були на основі реальних замовлень через кабінет покупця. Спочатку їх просто не публікували. Після мого звернення в службу підтримки з питанням чому так, із мого кабінету на сайті зникли не тільки ці самі відгуки, але і замовлення, за якими вони були зроблені. А мені відповіли, що все прекрасно, все опубліковано", – пише користувачка, яка представилась Ніною.

Замовлення через сайт не врятувало

Не виключено, що негативний імідж компанії створюють конкуренти. Тому ми подивилися кримінальні справи, які є у відкритому доступі – реєстрі судових рішень. Житель Попасної Луганської області оформляв угоду через сайт, як радили нам співробітники Prom.ua. Але його це не врятувало.

У червні 2019 р. чоловік замовив через площадку телефон Xiaomi Redmi Note вартістю 5499 грн. Продавцем був зазначений якийсь "ТехноСвіт".

"Я зайшов до свого кабінету на prom.ua і додав товар у корзину. Після – на електронну пошту прийшло повідомлення з інтернет-магазину "ТехноСвіт" про те, що замовлення було прийняте, а також прийшло повідомлення з торгової платформи prom.ua. Там було вказано "Спасибі за покупку", – розповів слідчим потерпілий.

Після цього чоловікові знову подзвонив продавець, попросив перерахувати на карту всю суму за товар, що він і зробив. У "Техносвіт" попередили, що доставлять смартфон через три-чотири дні.

"Наступного дня я зайшов до свого кабінету на prom.ua і побачив, що магазин "ТехноСвіт" зник із платформи prom.ua. Я подзвонив на мобільний продавцю, але він заспокоїв, що товар доставлять. Потім він перестав відповідати на дзвінки, а зараз телефон взагалі вимкнений", – розповів поліцейським потерпілий.

У грудня 2019 слідчі Попаснянської поліції продовжували шукати продавців неіснуючого телефону – зверталися до суду, щоб отримати доступ до даних із мобільних телефонів продавця. Кримінальне провадження відкрито за статтею "шахрайство".

Немає жодних хитрощів

Майданчик Prom.ua працює як ринок, але в інтернеті. Щорічно там отоварюються два мільйони українців. "Підприємці на платформі Прома самостійно створюють інтернет-магазини або розміщують свої товари в загальному каталозі. А покупці можуть знайти будь-який зі ста мільйонів товарів", – так себе рекламує ресурс.

У пресслужбі Prom.ua попросили нас надати інформацію про невдалий досвід придбання меблів і пообіцяли розібратися. Інтернет-магазин меблів, який не виконав обіцянку, називається NOVA-CNC. А всі документи, що підтверджують слова Євгена, є в розпорядженні редакції.

Ресурс зараз впроваджує сертифікацію продавців за рейтингами і відгуками. А тих, хто неякісно обслуговує покупців, видаляють із каталогу. Також клієнтам пропонують оплачувати товари через Пром, а самі виступають гарантом угоди.

Шахраї пром.юа

"Випадки з недобросовісними покупцями і продавцями трапляються, але вони рідкісні і з кожним ми розбираємося. У нас працює служба контролю якості, ми тісно співпрацюємо з кіберполіцією і компенсуємо покупцям сплачені, але не отримані замовлення. На жаль, недобросовісні дії бувають як у продавців, так і у покупців. Тому ми повинні переконатися, що угода дійсно відбулася і дійсно на Prom.ua", – говорить нам керівниця пресслужби Prom.ua Юлія Новаченко.

Вона уточнила, що покупець може вести переписку з продавцем і отримувати реквізити на оплату через чат із продавцем на Prom.ua навіть у разі нестандартної ситуації. Цього, запевняють, досить, щоб підтвердити покупку через Prom.ua. Хоча, як показала практика, такі поради рятують далеко не завжди.

Щоб не стати жертвою шахрая, в компанії також рекомендують вибирати сертифікованих маркетплейсом продавців – це компанії з високим рівнем сервісу. Але уточнюють, це не означає, що несертифіковані продавці є непорядними. Просто вони ще не відповідають критеріям сертифікації.

Що стосується віддалених коментарів, то Prom.ua уточнили – повинні розібратися в ситуації. "Продавець може відхилити відгук, якщо покупка не підтверджена і не було замовлення. Але всі відгуки, які були написані, зберігаються в системі, і якщо покупець може підтвердити факт покупки, це привід оскаржити рішення компанії", – говорить Новаченко.

Розслідують сотні справ

Також, тільки за останній рік правоохоронці розслідують сотні справ, пов'язаних із покупками через Пром. Покупець із Чернігівської області перерахував за товар на Prom.ua 19,5 тис. грн. Тепер поліція шукає продавця. У Харкові розслідують покупку модульних меблів, за які місцева жителька перерахувала 6,2 тис. грн. У листопаді покупниця з Дніпра залишилася без пилососа Thomas, хоча сплатила за нього 4,5 тис. грн. Житель Вінниці придбав неіснуючий металобрухт, попередньо надіславши продавцю фірми Укрєвросталь 44 тис. грн.

Влітку жителька Горішніх Плавнів Полтавської області замовила пральну машинку за 11,5 тис. грн. Покупець із Маріуполя заплатить за запчастини 24,8 тис. грн., але так їх і не отримав. А сім'я з Херсона теж попалася на вудку шахраїв – сонячні панелі, які так і не доставили, обійшлися в 7,2 тис. грн.

Всі ці випадки зараз розслідує поліція. При цьому правоохоронці не раз попереджали, що товари, куплені і на відомих ресурсах, краще оплачувати тільки після доставки. Тоді злочинів, пов'язаних із шахрайством, буде набагато менше.

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