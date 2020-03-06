Не можу платити кредит: як врятуватися від колектора і що робити, щоб не стати боржником

В Україні рівень "поганих" кредитів один із найвищих у Європі. Клієнти набирають борги і не завжди розумно ставляться до виплат. В результаті стикаються з надокучливими дзвінками, штрафами і пенею.

Детальніше про те, що робити, якщо не виходить вчасно повернути кредит, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Не вніс платіж з кредиту: чим загрожує?

Перше, що чекає на боржника – нарахування штрафів і пені за простроченим кредитом. Після цього можуть надходити дзвінки та повідомлення від кредитора. Дзвонити можуть у будь-який час, нерідко з клієнтом розмовляють у жорсткій і агресивній манері.

"Ми використовуємо час із 9:00 до 21:00 – це продиктовано здоровим глуздом і нормальним ставленням до клієнта. Адже коли у клієнта заборгованість, то наша мета – допомогти йому вирішити цю проблему. Немає мети створити нервову ситуацію, неправильне ставлення до компанії, яка може навіть призвести до втрати клієнта", – розповідає Олександр Холод, директор ШвидкоГроші.

Наступний крок – нагадування і прохання переростають у розмови з колекторами. Такий тип переговорів може бути неприємним, але мета цих діалогів одна – вирішити проблему з простроченим боргом, тобто оплата за кредитом.

Більш радикальний крок – кредитор має право подати до суду і там уже можуть стягнути борг у розмірі 3-4 взятих у борг сум, і це без урахування держмита та виконавчих зборів, які теж сплатить боржник у разі програшу. Виконавча служба має право в рахунок заборгованості заарештувати і продати на аукціоні будь-яке майно. Квартиру, телевізор, машину, пилосос – що завгодно. Крім того, зазвичай такі боржники отримують заборону на виїзд за кордон.

Оформлення кредиту або розстрочки у Дніпрі

Ще варіанти – виконавча служба може списати кошти з банківського рахунку боржника або зобов'язати роботодавця утримувати з заробітної плати суму, на яку звернене виконавче стягнення.

Крім того, інформація про боржників потрапляє в єдиний кредитний реєстр. Тому отримати гроші в будь-якому банку буде значно важче. Також, після виконавчих служб, боржник ризикує потрапити до другого реєстру – боржників. А ним користуються і роботодавці, і орендодавці, й інші особи, які перевіряють благонадійність того, з ким їм доведеться працювати.

З одного боку, мікрофінансові організації (МФО) та банки повинні стежити за тим, щоб із боржниками поводилися за законом. А з іншого, єдиний спосіб уникнути неприємностей – виконувати свої зобов'язання і платити. Якщо у вас уже виникла заборгованість, і ви розумієте, що найближчим часом не зможете виплатити – зверніться самі до кредитора, попросіть розстрочити платіж, можливо, призупинити відсотки і пеню.

В окремих випадках, якщо кредит не виплачується через непередбачені обставини, кредитор може піти на поступки. Але для цього треба звернутися до нього з таким проханням.

"Якщо заборгованість реально існує, то найдієвіший спосіб погасити її – зробити частковий платіж або спробувати домовитися про реструктуризацію. Зробити це краще якомога раніше, щоб не допустити зростання заборгованості", – каже Олександр Холод.

Як передбачити ризики: чому українці затримують кредити

Умовно всі випадки прострочення можна поділити на такі:

Технічне прострочення. Клієнт просто не запам'ятав, коли треба платити, забув, не був упевнений. В такому разі зазвичай відразу після нагадування платять і проблем із такими боржниками немає.

Є й ті, кому шкода віддавати свої гроші. Беруть кредит вони охоче. Але беруть вони чужі гроші, а ось повертати доводиться свої. Вони тягнуть, намагаються відстрочити виплату. Важливо розуміти, що в будь-якому разі це чужі гроші і їх доведеться повертати.

Інші думають, що просто можна не платити. Мовляв, платять тільки слабаки, а їх не покарати, ніяк не змусити платити. Вони шукають виверти, відходи. Але, коли справа доходить до суду, все одно доведеться платити. Не можна думати, що кредит забудеться. Це не так. У нас термін фінансової відповідальності в країні необмежений, на відміну від позовної давності.

І остання група – шахраї, які й не хотіли повертати гроші. З них найскладніше отримати назад борг, але найчастіше їх виявляють ще на процесі оформлення. Вони приносять підроблені документи, приховують дані.

Борг у будь-якому разі доведеться повертати

Головна омана – "всі не платять – і мені можна не платити". Кредит в будь-якому разі доведеться повернути. Навіть якщо ви ігноруєте дзвінки і на вас не оформлене майно, яке можна стягнути через суд, борг може значно зіпсувати майбутнє.

Якщо з певних причин вам все ж доводиться спілкуватися з колекторами, то ШвидкоГроші радять це робити спокійно і конструктивно, свої думки викладати зрозуміло і повно та не переходити на емоції – криками і погрозами мало чого можна досягти.

"Часто ті, хто не платить, думають, що у них вистачить терпіння витримати дзвінки. Але сучасний колекшн побудований розумно і в ньому працюють люди, які вміють займатися стягненням заборгованостей. Дзвінки від колекторів так просто не припиняться, так що краще шукати вихід, а не просто чекати", – резюмує Олександр Холод.

Непогашений кредит це позбавлення права оформити позику, лізинг та іпотеку в будь-якому фінансовій установі. Крім того, він може призвести до заборони на виїзд за кордон.

Детальніше з умовами кредитування та повернення боргу можна ознайомитися на будь-якому з сайтів мікрокредитування або ж по телефону.

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