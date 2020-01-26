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27 січня • оновлено в 01:30
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НБУ введе нові 200 грн: фото і відео банкноти

1.2т
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Національний банк України оновив банкноту в 200 гривень.

Як повідомила пресслужба НБУ, вона з'явиться в обігу вже з 25 лютого. Дизайн банкноти буде в стилістиці сучасних 20, 100, 500 і 1000 гривень.

Однак основні зображення банкноти зразка 2007 року залишать. На лицьовій стороні, як і раніше буде портрет письменниці Лесі Українки, проте його перенесуть в центр. На зворотному – в'їзна вежа Луцького замку.

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В Україні введуть нові 200 гривень

В Україні введуть нові 200 гривень

прес-служба НБУ

В Україні введуть нові 200 гривень

В Україні введуть нові 200 гривень

прес-служба НБУ

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні ввели в обіг нову банкноту найвищого номіналу – 1000 гривень.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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