НБУ показав, як подорожчав долар: опубліковано курс валют

В Україні офіційний курс долара 1 вересня, за даними НБУ, зріс на 8 копійок. На інших сегментах валютного ринку вартість валюти не змінилася.

Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 1 вересня

долар США – 27,56 грн (+8 копійок);

євро – 32,9 грн (+17 копійок).

Офіційний курс долара виріс. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

Купівля – 27,35 грн/$ (+15 копійок);

Продаж – 27,60 грн/$ (без змін).

Курс долара в банках не змінився. minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,45 грн/$ (+9 копійок);

Продаж – 27,6 грн/$ (+2 копійки).

Курс долара в обмінниках 1 вересня не змінився finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.