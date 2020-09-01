НБУ показав, як подорожчав долар: опубліковано курс валют
В Україні офіційний курс долара 1 вересня, за даними НБУ, зріс на 8 копійок. На інших сегментах валютного ринку вартість валюти не змінилася.
Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Курс НБУ на 1 вересня
долар США – 27,56 грн (+8 копійок);
євро – 32,9 грн (+17 копійок).
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют у банках
Долар:
Купівля – 27,35 грн/$ (+15 копійок);
Продаж – 27,60 грн/$ (без змін).
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,45 грн/$ (+9 копійок);
Продаж – 27,6 грн/$ (+2 копійки).
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.
Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.