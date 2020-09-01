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НБУ показав, як подорожчав долар: опубліковано курс валют

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Особисті фінанси
1,3 т.
Курс долара в Україні

Курс долара в Україні.

В Україні офіційний курс долара 1 вересня, за даними НБУ, зріс на 8 копійок. На інших сегментах валютного ринку вартість валюти не змінилася.

Детальніше про курс валют – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Курс НБУ на 1 вересня

  • долар США – 27,56 грн (+8 копійок);

  • євро – 32,9 грн (+17 копійок).

Офіційний курс долара виріс.

Офіційний курс долара виріс. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют у банках

Долар:

  • Купівля – 27,35 грн/$ (+15 копійок);

  • Продаж – 27,60 грн/$ (без змін).

Курс долара в банках не змінився.

Курс долара в банках не змінився. minfin.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,45 грн/$ (+9 копійок);

  • Продаж – 27,6 грн/$ (+2 копійки).

Курс долара в обмінниках 1 вересня не змінився

Курс долара в обмінниках 1 вересня не змінився finance.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.

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