Названо ефективний спосіб, як українцям зекономити на опалюванні будинку

У новому опалювальному сезоні українці зможуть економити на опаленні не лише, якщо знизиться ціна на газ, а й якщо вони утеплять свої будинки.

У середньому на п'ятиповерхову хрущовку – без заміни комунікацій і вікон – потрібно 3,5 млн гривень. Фонд енергоефективності повертає 70% витрат, йдеться у публікації "Сегодня". Завдяки цьому суми у платіжках зменшуються на 30-40%.

Наприклад, у Новояворівську (Львівська обл.) у одній з п'ятиповерхівок утеплили фасад. Фонд компенсував людям близько 3 млн, з районного бюджету будинок отримав ще 400 тисяч гривень.

Звичайно, власникам квартир довелося платити і самим. Сума внесків на перший погляд здається чималою – 3000 гривень. Але її виплата розбита на багато місяців. І головне – вже цієї зими кожен мешканець став менше платити за опалення. Тобто у підсумку люди практично не відчули додаткових витрат.

Будинок у Новояворівську до утеплення "Сегодня"

Будинок у Новояворівську після утеплення "Сегодня"

Якщо стіни утеплювати не потрібно, у будинку можна встановити індивідуальний тепловий пункт (ІТП), як це зробили у одному з будинків у броварах. В опалювальний сезон система регулює, якої температури будуть батареї у квартирах. На зовнішній стіні встановлено датчик температури. Якщо на вулиці стає тепліше, ІТП зменшує подання теплоносія у квартири.

"У моїй квартирі вийшло в минулому році майже на 8000 гривень опалення за сезон, а в цьому році – 5 500 гривень. Тобто близько двох з половиною тисяч я зекономила", – розповідає голова ОСББ у Броварах Наталія Ретта.

Всі роботи з енергомодернізації коштували близько 500 тисяч гривень. Але фонд заплатив майже 300 тисяч, ще майже 100 тисяч дав міський бюджет Броварів. Тому жителям залишилося заплатити близько 100 тисяч гривень – трохи більше тисячі гривень на квартиру. Водночас тільки за цю зиму кожна квартира заощадила на опаленні близько 2000 гривень і буде економити і в наступні опалювальні періоди. А кредит на будинку вже закрили.

Індивідуальний тепловий пункт (ІТП) в будинку у Броварах "Сегодня"

Крім того, у будинку утеплили труби і поставили обладнання, яке рівномірно розподіляє тепло по всьому будинку – цієї зими вже не було звичної ситуації, коли в одних квартирах холодно, а в інших мешканці перегріваються.

Фонд енергоефективності працює тільки з ОСББ – гроші можна давати тим будинкам, де люди стали повноцінними власниками свого спільного житла. Перед тим, як все це робити, у будинку обов'язково мають провести енергоаудит.

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