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29 лютого • оновлено в 22:34
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Названа середня зарплата в Україні за січень: хто і де більше отримує

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Середня зарплата в Україні в січні 2020 року склала 10727 гривень на місяць, що на 16,3% більше порівняно з січнем 2019 року.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики. При цьому наголошується, що номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року порівняно з грудня 2019 зменшилася на 12,7%. У відомстві пояснили це виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку і т.д.", - уточнили в Держстаті.

В Україні середня зарплата виросла на 16,3%

В Україні середня зарплата виросла на 16,3%

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Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року середня зарплата склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн, вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

При цьому найбільше зростання середньої зарплати в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалося в таких областях:

  • Миколаївській (22,7%)

  • Рівненській (19,5%)

  • Хмельницької (18,9%)

  • Львівській та Кіровоградській (18,8%)

  • Сумській (18,7%)

  • Чернігівській (18%)

Динаміка заробітних плат за 2019-2020

Динаміка заробітних плат за 2019-2020

Держстат

Також, згідно з даними відомства, найвищий рівень зарплат в січні був зафіксований в Києві – 15787 грн, найнижчий в Тернопільській області – 8181 грн.

При цьому найвищі зарплати в минулому місяці отримали працівники фінансового сектору - в середньому 20080 грн, а також в сфері IT - в середньому 17941 грн в місяць.

У той же час найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) і у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн на місяць).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВРУ заявили, що в Україні не можна занадто різко піднімати розмір мінімальної зарплати, назвавши це "адміністративним тиском".

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
Державна служба статистики України зарплата
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какелоты неисправимы: Сотрудники Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, главе тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из подразделений области по делу о незаконном присвоении имущества при закупке шин для БТР Национальной гвардии. Как передает пресс-служба ведомства, управление полиции приобрело шины 1980 года выпуска на сумму 249 тысяч гривен. «Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения Операции объединенных сил», — говорится в сообщении. Уточняется, что шины были переданы батальону особого назначения на Донбасс. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет ____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какие есть экономические предпосылки для роста зарплат на Украине, кто сможет пояснить?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
средняя зарплата в 2020 году: Российская Федерация 46324, Москва 95179, Московская обл. 54442, Санкт-Петербург 64413, Ленинградская обл. 45187... остальное можете погуглить сами... самая высокая средняя зарплата на Чукотке - за 100 тысяч...
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