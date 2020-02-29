Названа середня зарплата в Україні за січень: хто і де більше отримує

Середня зарплата в Україні в січні 2020 року склала 10727 гривень на місяць, що на 16,3% більше порівняно з січнем 2019 року.

Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики. При цьому наголошується, що номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року порівняно з грудня 2019 зменшилася на 12,7%. У відомстві пояснили це виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку і т.д.", - уточнили в Держстаті.

В Україні середня зарплата виросла на 16,3% головком

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Згідно з даними Держстату, в грудні 2019 року середня зарплата склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн, вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

При цьому найбільше зростання середньої зарплати в січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалося в таких областях:

Миколаївській (22,7%)

Рівненській (19,5%)

Хмельницької (18,9%)

Львівській та Кіровоградській (18,8%)

Сумській (18,7%)

Чернігівській (18%)

Динаміка заробітних плат за 2019-2020 Держстат

Також, згідно з даними відомства, найвищий рівень зарплат в січні був зафіксований в Києві – 15787 грн, найнижчий в Тернопільській області – 8181 грн.

При цьому найвищі зарплати в минулому місяці отримали працівники фінансового сектору - в середньому 20080 грн, а також в сфері IT - в середньому 17941 грн в місяць.

У той же час найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) і у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн на місяць).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВРУ заявили, що в Україні не можна занадто різко піднімати розмір мінімальної зарплати, назвавши це "адміністративним тиском".

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