У Кабміні закликали "поголити" князів на українських монетах

Національний банк України закликали змінити зображення київських князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого на монетах номіналом 1 і 2 гривні.

Із таким проханням виступив міністр Кабміну Олег Немчінов на засіданні уряду в середу, 3 вересня. Трансляція засідання велася на YouTube-каналі Кабінету міністрів. Зазначимо, що раніше на банкнотах князі були зображені без бороди.

"Я хочу попросити голову Національного банку збрити бороду Володимиру Великому та Ярославу Мудрому і повернути нам наших князів у такому вигляді, в якому вони були на оригінальних, кращих гривнях", – звернувся Немчінов до керівника НБУ Кирила Шевченка.

Нагадаємо, на гривневих банкнотах першого і другого поколінь Володимир Великий і Ярослав Мудрий зображувалися без бороди. У 2000-х їх замінили купюрами, де князі були бородатими.

Зображення Володимира Великого на банкнотах. Telegram-канал Немчінова

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