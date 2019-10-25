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25 жовтня • оновлено в 09:38
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В Україні з'явилася банкнота номіналом 1000 гривень: як вона виглядає

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З п’ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів у обіг нову банкноту найвищого номіналу — 1000 гривень зразка 2019 року.

Відтепер вона є законним платіжним засобом на території України та обов’язкова до приймання за її номінальною вартістю всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень. Про це йдеться на сайті НБУ.

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1000 гривень помітно відрізняються від банкнот інших номіналів. Так, розмір нової банкноти становить 75х160 мм, основний колір — блакитний.

Нацбанк ввів у обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень

Нацбанк ввів у обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень

uaportal.com

На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, який обраний за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки — геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. Відповідно на звороті надруковано зображення будинку президії Національної академії наук України.

Нова банкнота номіналом 1000 гривень

Нова банкнота номіналом 1000 гривень

Скріншот із сайту НБУ

Додамо, що цьогоріч Нацбанк також планує ввести в обіг монету номіналом 5 гривень.

Водночас із 1 жовтня 2019-го в Україні вже не є платіжними засобами 1, 2 та 5 копійок — ними не можна розраховуватися. Однак упродовж наступних трьох років ці монети можна безкоштовно обміняти на монети чи банкноти інших номіналів: до 30 вересня 2020 року — в усіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022-го — у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Нова банкнота номіналом 1000 гривень

Нова банкнота номіналом 1000 гривень

Окрім цього, Нацбанк анонсував поступове вилучення з обігу 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, ця монета поки залишається у готівковому обігу, тож нею можна розраховуватися. Водночас монети, що потраплятимуть у банки, назад у обіг не повертатимуться, тож поступово їх ставатиме все менше.

В НБУ переконані, що вилучення монет із обігу сприятиме зручності під час розрахунків, а також призведе до більшої економії державного бюджету — оскільки країна зменшить видатки на карбування нових монет дрібних номіналів.

У результаті, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг нової 1000-гривневої банкноти, номінальний ряд нацвалюти скоротиться із 17 до 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назрів скандал навколо банкноти 1000 гривень. Український історик Ігор Гирич вважає, що вчений Володимир Вернадський не заслуговує бути зображений на новій банкноті. В ефірі "Українського радіо" він пояснив свою категоричну позицію політичними поглядами видатного земляка.

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Тема
держгроші
Місце
Україна
Теги
НБУ банк
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