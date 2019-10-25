В Україні з'явилася банкнота номіналом 1000 гривень: як вона виглядає

З п’ятниці, 25 жовтня, Національний банк України ввів у обіг нову банкноту найвищого номіналу — 1000 гривень зразка 2019 року.

Відтепер вона є законним платіжним засобом на території України та обов’язкова до приймання за її номінальною вартістю всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень. Про це йдеться на сайті НБУ.

1000 гривень помітно відрізняються від банкнот інших номіналів. Так, розмір нової банкноти становить 75х160 мм, основний колір — блакитний.

Нацбанк ввів у обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень uaportal.com

На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, який обраний за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки — геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. Відповідно на звороті надруковано зображення будинку президії Національної академії наук України.

Нова банкнота номіналом 1000 гривень Скріншот із сайту НБУ

Додамо, що цьогоріч Нацбанк також планує ввести в обіг монету номіналом 5 гривень.

Водночас із 1 жовтня 2019-го в Україні вже не є платіжними засобами 1, 2 та 5 копійок — ними не можна розраховуватися. Однак упродовж наступних трьох років ці монети можна безкоштовно обміняти на монети чи банкноти інших номіналів: до 30 вересня 2020 року — в усіх відділеннях українських банків, а до 30 вересня 2022-го — у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Нова банкнота номіналом 1000 гривень

Окрім цього, Нацбанк анонсував поступове вилучення з обігу 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, ця монета поки залишається у готівковому обігу, тож нею можна розраховуватися. Водночас монети, що потраплятимуть у банки, назад у обіг не повертатимуться, тож поступово їх ставатиме все менше.

В НБУ переконані, що вилучення монет із обігу сприятиме зручності під час розрахунків, а також призведе до більшої економії державного бюджету — оскільки країна зменшить видатки на карбування нових монет дрібних номіналів.

У результаті, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг нової 1000-гривневої банкноти, номінальний ряд нацвалюти скоротиться із 17 до 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні назрів скандал навколо банкноти 1000 гривень. Український історик Ігор Гирич вважає, що вчений Володимир Вернадський не заслуговує бути зображений на новій банкноті. В ефірі "Українського радіо" він пояснив свою категоричну позицію політичними поглядами видатного земляка.

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