Нардепи вирішили вдвічі підвищити зарплати помічникам через "зайвий" бюджет

Помічники народних депутатів України в грудні 2020-го отримають зарплату вдвічі вищу, ніж звичайно. Таке рішення ухвалили через залишок коштів на законодавчу діяльність. Передбачені до кінця року гроші не використали, тому депутати вирішили роздати їх помічникам.

Про це йдеться в постанові Верховної Ради №4449. Нині кожному нардепу дають 25 прожиткових мінімумів на зарплати своїм співробітникам. Це 52,5 тис. грн. Наприклад, якщо із зарплатою працюють два помічники, то кожен із них може отримувати по 26,2 тис. грн. У грудні фонд збільшили до 50 прожиткових мінімумів, або 105 тис. грн. Відповідно, якщо працюють два помічники, вони зможуть отримати вже по 52,5 тис. грн.

Зарплати підвищили вдвічі ВРУ

Автори такої ідеї – члени комітету з питань регламенту, етики та роботи Верховної Ради. "Щоб ви зрозуміли: щойно Верховна Рада збільшила вдвічі зарплатню помічникам нардепів у грудні 2020-го (постанова 4449). Це за бюджетної дірки небаченого розміру й нестачі коштів на все, під час заборгованості зарплат бюджетникам, яка щомісяця зростає, таке марнотратство!" – написав нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці Facebook.

Ар'єв розкритикував підвищення зарплат facebook.com/volodymyr.ariev

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, дефіцит державного бюджету України в січні-листопаді цього року становив 111,7 млрд грн. Водночас загальний фонд за цей період зведено з дефіцитом 130,7 млрд грн за плану 236,9 млрд грн.

Зазначимо, що місяць тому Мінфін рапортував про дефіцит держбюджету в розмірі 112 млрд грн, зокрема загального фонду – 120,5 млрд грн за плані 214,2 млрд грн. Усього в держбюджеті-2020 граничний розмір дефіциту визначено в розмірі 298,4 млрд грн, зокрема загального фонду – 274,5 млрд грн.