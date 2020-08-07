Нардепи отримали 3 млн гривень із бюджету на житло: на кого витратили найбільше

141-му народному депутату України за липень-2020 виплатили більше 3 млн гривень компенсації за житло.

Точна сума виплат для оренди житла або найму готельного номера становить 3026300 гривень, пише УНН із посиланням на дані апарату Верховної Ради.

У липні найбільшу суму компенсації за житло отримав член депутатської групи "Довіра" Микола Люшняк – 79 300 грн, членкиня фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева – 78 450 та по 59 150 грн члени фракції "Слуга народу" Сергій Колебошин і Денис Герман.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що підвищення прожиткового мінімуму в Україні не призведе до збільшення зарплат депутатів. Водночас вона не змогла пояснити, скільки держава повинна платити народним обранцям.