Раніше підпирав коликами: нардепа Тимошенка викрили у будівництві маєтку

Народного депутата 8 скликання Юрія Тимошенка запідозрили у зведенні двоповерхового будинку в Коломиї, на який, ймовірно, він не міг офіційно заробити під час роботи у Верховній Раді.

Про це повідомив журналіст Василь Крутчак у Facebook. Раніше він оприлюднив скандальну інформацію про триповерховий будинок у Карпатах, який на Івано-Франківщині будує нардеп попереднього скликання "козак" Михайло Гаврилюк.

Юрій Тимошенко під час Майдану Василь Крутчак

Журналіст написав, що, за даними знімків Google Maps, ще у 2015 році на вулиці Млинській, 10, де живе нардеп Тимошенко, був звичайний одноповерховий будинок, вкритий старим шифером. З "обновок" тоді був лише новий паркан (частково з каменю) і нова бруківка перед ним.

"Коломияни між собою жартують, що до депутатства хата Тимошенка була підперта коликами", – зазначив Крутчак.

Старий будинок Тимошенка Василь Крутчак

"З фотографій, які зроблені вже в цьому році, можна побачити, що стара хатинка була повністю зруйнована, а на її місці з'явився новенький красивий будиночок", – написав Крутчак.

За підрахунками журналіста, всі доходи нардепа і його рідних в період з 2016 по 2018 роки (тоді з'явився будинок), відповідно до їхніх декларацій, складають 552 085 грн, чого недостатньо для зведення будинку.

Новий будинок Юрія Тимошенка Василь Крутчак

Новий будинок Юрія Тимошенка Василь Крутчак

Новий будинок Юрія Тимошенка Василь Крутчак

Новий будинок Юрія Тимошенка Василь Крутчак

Також Крутчак зазначив, що "стрімке фінансове зростання" в деклараціях нардепа Тимошенка Юрія Володимировича відбулося вже після президентських виборів 2019 року. На них він був одним із кандидатів і практично повним тезком лідера партії "Батьківщина" Юлії Володимирівни Тимошенко.

Нардеп Юрій Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього нардепа "козака" Михайла Гаврилюка запідозрили у будівництві триповерхового будинку в Карпатах. При цьому офіційно у нього не було ніяких заощаджень, а з доходів – тільки зарплата.

Колишній народний депутат "козак" Михайло Гаврилюк заявив, що будує триповерховий будинок у Карпатах не за гроші, які нібито міг нечесно заробити в Раді, а тому, що "вдало одружився".

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