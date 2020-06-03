Нардеп від "Слуги народу" задекларував виграш у лотерею майже на мільйон гривень

Особисті фінанси 00:01, 4.06.2020 Оновлено: 00:15, 4.06.2020

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк вніс до своєї декларації виграш у лотерею М.С.Л в розмірі 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з опублікованого на сайті НАЗК звіту. Крім того, як зазначив політик, він зберігає готівкою 7,9 млн грн. На рахунку в ПриватБанку у нардепа 107,4 тис. грн.

Максим Павлюк

Також у розділі "доходи" нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від ПриватБанку.

Коротка біографія:

  • 27 років. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  • Павлюк працював заступником військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

  • Він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону.

  • Проходив військову службу у військовій прокуратурі Одеського гарнізону Південного регіону України на посаді слідчого.

  • Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, №102 у списку. На час виборів: заступник військового прокурора Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, безпартійний. Проживає в місті Києві.

  • Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

  • Член Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, заступник члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Денис Шмигаль володіє автомобілем Land Rover Discovery SPORT 2016 року, вартістю 831,9 тисячі гривень.

У першій половині 2019 року Шмигаль продовжував працювати в компанії ДТЕК. Від дочірніх компаній Західенерго і Східенерго він отримав майже 3,16 мільйона зарплати.

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