Нардеп від "Слуги народу" задекларував виграш у лотерею майже на мільйон гривень

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк вніс до своєї декларації виграш у лотерею М.С.Л в розмірі 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з опублікованого на сайті НАЗК звіту. Крім того, як зазначив політик, він зберігає готівкою 7,9 млн грн. На рахунку в ПриватБанку у нардепа 107,4 тис. грн.

Максим Павлюк

Також у розділі "доходи" нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від ПриватБанку.

Коротка біографія:

27 років. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Павлюк працював заступником військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

Він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону.

Проходив військову службу у військовій прокуратурі Одеського гарнізону Південного регіону України на посаді слідчого.

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, №102 у списку. На час виборів: заступник військового прокурора Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, безпартійний. Проживає в місті Києві.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Член Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, заступник члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

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