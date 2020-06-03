Головна Новини
4 червня • оновлено в 01:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Нардеп від "Слуги народу" задекларував виграш у лотерею майже на мільйон гривень

2.6т
Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк вніс до своєї декларації виграш у лотерею М.С.Л в розмірі 900 тисяч гривень.

Про це стало відомо з опублікованого на сайті НАЗК звіту. Крім того, як зазначив політик, він зберігає готівкою 7,9 млн грн. На рахунку в ПриватБанку у нардепа 107,4 тис. грн.

Нардеп від "Слуги народу" задекларував виграш у лотерею майже на мільйон гривень

Максим Павлюк

Максим Павлюк

Також у розділі "доходи" нардеп вказав зарплату у військовій прокуратурі в розмірі 297 756 грн, зарплату депутата в розмірі 162 056 грн, виплати від партії "Слуга народу" для оплати навчання (32 555 гривень) і 56 грн бонусів від ПриватБанку.

Коротка біографія:

  • 27 років. Закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  • Павлюк працював заступником військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України.

  • Він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону.

  • Проходив військову службу у військовій прокуратурі Одеського гарнізону Південного регіону України на посаді слідчого.

  • Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року, №102 у списку. На час виборів: заступник військового прокурора Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України, безпартійний. Проживає в місті Києві.

  • Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

  • Член Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, заступник члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр Денис Шмигаль володіє автомобілем Land Rover Discovery SPORT 2016 року, вартістю 831,9 тисячі гривень.

У першій половині 2019 року Шмигаль продовжував працювати в компанії ДТЕК. Від дочірніх компаній Західенерго і Східенерго він отримав майже 3,16 мільйона зарплати.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Скандали з депутатами Верховної Ради" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Місце
Україна
Теги
декларація Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
37
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
20
Треш
Економіка Особисті фінанси

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги