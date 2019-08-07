У партії Зеленського назрів новий скандал: з'явився зв'язок з проросійською партією

Переможець на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" Андрій Одарченко у 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії Євгена Мураєва "Наші".

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми". На позачергових парламентських виборах Одарченко переміг на 170 окрузі в Харкові.

У звіті партії "Наші" за третій квартал 2018 року, який опублікований на сайті НАЗК, журналісти знайшли його прізвище. Майбутній нардеп тоді зробив два грошових внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198 500 гривень.

Дані про внесок Одарченко на партію "Наші" radiosvoboda.org

Сам Одарченко це заперечує і каже, що не поділяє ідеології політсили Мураєва.

Андрій Одарченко - декан факультету управління торгово-підприємницької і митної діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом і володів низкою компаній з управління та оренди майна в Харкові.

За даними журналістів, Одарченко через бізнес свого батька Миколи Одарченка пов'язаний з високопоставленим прикордонником часів Віктора Януковича (і екс-помічником сина генпрокурора Януковича Віктора Пшонки - Артема Пшонки) Вадимом Слюсаревим, якого називають "тіньовим куратором" штабу "Слуги народу" в Харкові.

Одарченко і Мураєв оглядач

Як повідомляв OBOZREVATEL, український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що перемога на виборах президента обійшлася Володимиру Зеленському в суму $ 10 млн до $ 20 млн.

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