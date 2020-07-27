Нардеп від ОПЗЖ задекларував два Land Cruiser по 20 тисяч грн: НАБУ почало розслідування

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Суто Мамоян вніс до своєї декларації два автомобілі Toyota Land Cruiser 200 по 20 тисяч гривень кожен і дві квартири в столичних новобудовах по 500 тисяч гривень.

Національне антикорупційне бюро почало розслідування за підозрою в декларуванні недостовірної інформації, повідомляється на сайті Ради громадського контролю НАБУ.

У декларації Мамояна вказані два Toyota Land Cruiser 200 по 20 тисяч гривень НАЗК

"Депутат підозрюється в декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік. Так, можливе заниження суми більш ніж на 8,5 млн грн, даних про вартість придбаних автомобілів Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі "Зарічний" площею 124 і 125 кв.м", – йдеться у повідомленні.

У декларації Мамояна дві квартири в новобудові по 500 тисяч гривень НАЗК

Попередня правова кваліфікація правопорушення – стаття 366-1 Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL проаналізував декларації про доходи відомих "слуг народу". Як з'ясувалося, глава фракції СН Давид Арахамія не вказав близько $100 млн, отриманих від продажу своєї компанії, а сім'я глави парламенту Дмитра Разумкова щорічно заробляє мільйони на ломбардах.