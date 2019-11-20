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20 листопада • оновлено в 19:23
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Нардеп Поляков почав шукати компромат на Арахамію у податковій США: чим цікавиться

1.4т
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Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков зацікавився, чи платять у США податки його колеги Давид Арахамія, Тимофій Милованов і Ігор Смілянський, які, за чутками, мають там громадянство.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. "Друзі, хто в темі оподаткування у США? Хочу направити запит у Податкову службу США (Internal Revenue Service) щодо громадян Сполучених Штатів – Давида Арахамії, Тимофія Милованова й Ігоря Смілянського, з питанням, чи платять вони податки, працюючи в Україні? Потрібна порада щодо правильності складання запиту!" – йдеться у пості Полякова.

Поляков цікавиться податками Арахамії, Милованова і Смілянського

Поляков цікавиться податками Арахамії, Милованова і Смілянського

Антон Поляков

Раніше главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію звинуватили в подвійному громадянстві. Одразу кілька телеграм-каналів розповсюдили інформацію, що народний депутат нібито володіє паспортом громадянина США.

Також Арахамія в інтерв'ю розповів про продаж своєї частки в американській IT-компанії Template Monster за $100 мільйонів.

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"Перший до цього прийде": "слуга народу" проговорився про зарплати в конвертах

OBOZREVATEL публічно звертається до Державної фіскальної служби і Міграційної служби, чи має глава фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія громадянство США або інших країн, крім України. А також просимо повідомити, чи сплатив в Україні Арахамія податки з продажу своєї частки в компанії Template Monster.

Поляков зацікавився податками Арахамії

Поляков зацікавився податками Арахамії

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Антон Поляков, якого виключили з фракції "Слуга народу", опублікував аудіозапис розмови колишніх однопартійців із начальником поліції Кривого Рогу, в якому останнього інструктували, що і з ким "вирішувати".

Пранкер "Джокер" оприлюднив листування з мером Чернігова Владиславом Атрошенком, зроблене нібито від імені голови Офісу президента Андрія Богдана. Вони обговорювали скандального нардепа Антона Полякова. А ще – забудовника Максима Микитася.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Антон Поляков
Місце
США
Теги
подвійне громадянство Партія Слуга народу
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
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