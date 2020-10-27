Главный налоговик Украины назвал резервы пополнения украинского бюджета. В качестве первого (!) резерва, наряду с которым, как было сказано, есть и другие — связанные с выводом капитала, а также реализация плана BEPS (на самом деле — не BEPS, а анти-BEPS, поскольку BEPS это уход от налогов),— в качестве, получается, главного источника отечественных налоговых надежд прозвучал резерв совершенно неожиданный: обложить доходы "заробитчан". Тех самых, которые за границей оказались нужны, а у нас — почему-то нет.

Миллионы едут трудиться за рубеж, продавая свой труд и квалификацию. Кто может — работает "туда" отсюда, например — программисты, которых недальновидное государство прямо-таки "туда" выталкивает, чем портит не только валютный баланс и экономическое состояние страны, но и генофонд. Неужели непонятно, что размножаться они должны тут, а не там? Это — если они еще хотят, потому как неумехи-нытики размножаются от безделья гораздо активнее, причем эти как раз — все здесь.

А те, кто свой труд продает "туда",— привозят в Украину валюту; создают спрос, который двигает производство и экономику; вынуждают работодателей повышать зарплаты оставшимся, чтоб те тоже не уехали, и уже спрос этих оставшихся, которым вынуждены тоже платить больше, двигает нашу экономику, спасая ее от окончательного сползания в пропасть.

Причем уезжают наши заробитчане не насовсем, а просто ездят туда на работу, но при этом остаются в Украине, хотя если б очень-очень захотели, то таки б уехали навсегда: их труд — востребован.

Увы — востребован не здесь, и не их беда, что они не нужны нашей дохлой экономике, дохлость которой нужна другим.

И пока здесь нет спроса на их труд — спроса должного, с адекватной оплатой, им приходится вытягивать — и себя, и страну — с той стороны.

И что же на их горбу благодарная за валютный приток Родина собирается заработать? Статья 13 Налогового кодекса Украины и его же пункт 170.11 подробно рассказывают об устранении/недопустимости двойного обложения иностранных доходов. То есть тот факт, что за рубежом это всё уже обложилось, освобождает несчастных "заробитчан" от повторного обложения еще и дома. При этом соответствующие договора Украина имеет практически со всеми потенциальными странами-работодателями, включая, в частности, весь бывший СССР, Польщу, Германию, Грецию, Турцию, а всего — около восьми десятков государств.

Речь, стало быть, только о доходах "там" нелегалов (и неужели же их так много?! Но недоплатили они в таком случае не здесь, а там!!!) или тех, кто по юридической неопытности не смог запастись подтверждающими документами. То есть украсть у стран, где наши незаконно не заплатили, те самые налоги, которые в этих странах должны были ими уплатиться, да обобрать несведущих в чужой бюрократической юрисдикции поставщиков на Украину драгоценной валюты — это и есть наш главный, наш "первый" резерв??? Который идет и впереди вывода капитала олигархами (то всего лишь из "других"), и впереди BEPS (как у главных налоговиков принято называть анти-BEPS, но все уже привыкли и даже не поправляют).

Нет, понятно, что специалистов оттуда повыгоняли, но неужели с оставшимися у них кадрами так совсем уже плохо??? Вспоминается анекдот про Козлова, который заканчивается словами: "А вас, КОЗЛОВ, я попрошу остаться"...

В Раде, тем временем, зарегистрировали не менее странный иной резерв — в виде законопроекта № 4240. В нем речь идет о создании института "е-резидента" — иностранного (или без гражданства) плательщика украинских налогов без заезда в своей деятельности в Украину. Среди авторов, между прочим,— глава профильного комитета ВР.

В качестве цели проекта названа "оптимизация современной налоговой системы и другого законодательства в Украине в связи с проведением эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства". То есть цель законопроекта — оптимизация в связи с экспериментом, который проводится согласно этому законопроекту.

Суть же заключается в том, что нерезидент может зарегистрироваться украинским единоналожником на 3-й группе с обложением оборота по ставке 5%, внутри которых уже, как считается, сидит и НДС, причем на тех же основаниях, на каких это разрешено резидентам Украины, только без какого бы то ни было ЕСВ. Но — с ограниченным набором видов деятельности, каковой набор устанавливает… Министерство юстиции Украины!!! Правда, по согласованию (но именно всего лишь согласованию — не больше!) с Минфином. При этом пояснительная записка (но отнюдь не сам текст законопроекта) намекает, что затевается это, в основном, для программистов (хотя Минюсту ничто не мешает расширить перечень на свое усмотрение).

То есть, пока своих, которые "там", у нас грабят, чужим, которые даже и не здесь, создается некий оффшор. Именно в этом направлении и работает ищущая резервы налогово-законодательная творческая мысль.

Впрочем, офшор для желающих платить Украине 5% получается какой-то непонятный. Ведь если Родина не будет пытаться утаивать обложенные ею доходы иностранцев, то в зачет этим добровольным е-резидентам пойдет лишь этот самый 5%-ный налог, а разницу между налогом, которые положено "там" заплатить, и этими 5% от дохода им придется доплатить в своей стране.

Ну и какой же им, в таком случае смысл во всё это ввязываться? В чем, собственно, "офшорность" такого офшора?

По сути, Украина приглашает иностранцев отщипнуть кусочек от налогов, которые они у себя платят, и отдать ей этот кусочек. Без малейшего для них выигрыша, хотя и без потери — если не считать таковой потерянные на эту странную затею деньги и время.

— Ну пожалуйста! Вы же ничего не теряете! Вам же ведь всё равно, где платить! Так заплатите немножко нам! Даже не приезжая! Мы, так и быть, примем даже прямо оттуда! Только отщипните! И мы возьмем — и ничего за это не попросим! Разве что мелочь — за админуслуги госадминистратора... Зато все проверки — только дистанционно?

(Нашим, между прочим, такие е-проверки — что весьма, кстати, удобно! — почему-то не предлагают!)

Театр абсурда? Зато с возможными иностранными актерами. Если, конечно, такие будут. Говорят, что в Беларуси точно найдется пара-тройка желающих программистов. Кинем, стало быть, их нелегитимного Бацьку...

Вот где видят налоговики и законодатели резервы пополнения бюджета в наше военно-коронавирусное время. По-моему, это — истерика...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.