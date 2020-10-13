Найвисокооплачувані вакансії без досвіду: хто в Україні заробляє більше

В Україні серед найбільш високооплачуваних вакансій без досвіду роботи в жовтні виявилася посада менеджера з продажу. Майже на 6,5 тис. грн менше отримують вантажники і офіс-менеджери.

Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів. Початківець кухар може розраховувати на зарплату в розмірі близько 12 тис. грн.

Середні зарплати:

Менеджер з продажу – 16500 грн

Продавець-консультант – 10000 грн

Водій – 15000 грн

Менеджер залу – 10500 грн

Кухар – 11900 грн

Менеджер по роботі з клієнтами – 14000 грн

Вантажник – 10000 грн

Офіс-менеджер – 10000 грн.

Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. 2022-го року в середньому плата збільшиться на 6%, а 2023-го – ще на 5,1%.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021-му – 13 632 грн;

у 2022-му – 15 414 грн;

у 2023-му – 17 169 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.