Найвисокооплачувані вакансії без досвіду: хто в Україні заробляє більше
В Україні серед найбільш високооплачуваних вакансій без досвіду роботи в жовтні виявилася посада менеджера з продажу. Майже на 6,5 тис. грн менше отримують вантажники і офіс-менеджери.
Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів. Початківець кухар може розраховувати на зарплату в розмірі близько 12 тис. грн.
Середні зарплати:
Менеджер з продажу – 16500 грн
Продавець-консультант – 10000 грн
Водій – 15000 грн
Менеджер залу – 10500 грн
Кухар – 11900 грн
Менеджер по роботі з клієнтами – 14000 грн
Вантажник – 10000 грн
Офіс-менеджер – 10000 грн.
Нагадаємо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо зазначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частину підвищеної зарплати з'їсть інфляція. 2022-го року в середньому плата збільшиться на 6%, а 2023-го – ще на 5,1%.
Як зростатимуть середні зарплати:
у 2021-му – 13 632 грн;
у 2022-му – 15 414 грн;
у 2023-му – 17 169 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.