Найперспективніші професії майбутнього: провідні економісти назвали кращі напрямки

Всесвітній економічний форум (ФЕВ) визначив напрямки, які будуть стрімко розвиватися в майбутньому. Фахівці цих сфер, згідно з оцінками провідних економістів, будуть затребуваними.

Про це йдеться в звіті "Ринки майбутнього: шляхи до нової економіки", який опублікований на офіційному сайті ВЕФ. Серед таких професій:

Аналітики даних

Деякі країни експериментують зі створенням повноцінних ринків даних. Наприклад, Сінгапур створює елементи повноцінної екосистеми, яка дозволить учасникам безперешкодно обмінюватися і агрегувати набори даних, які доступні всередині країни.

Генетики і фахівці, які займаються послідовністю ДНК

З одного боку, генетичні ресурси кперетворюються в майнові активи через патенти, комерційні секрети і авторське право. З іншого боку, такі організації, як BioBrick Foundation, створили структуру для створення "відкритого ринку" генів і послідовностей ДНК у формі відкритих реєстрів та стандартів взаємозамінності.

Фахівці, які працюють з електрокарами

Кількість електромобілів зростає завдяки сильній підтримці державного сектора. Toyota випустила свій перший автомобіль з гібридним двигуном в 1997 році, а Tesla вийшла на ринок на початку 2000-х і представила свій перший комерційний продукт.

Наступну хвилю впровадження очолили китайські виробники, в тому числі спеціалізовані, такі як Byton, Kandi, Nyo і Zhidou, за підтримки амбіційних програм уряду Китаю по електрифікації мобільної індустрії.

Працівники транспорту на основі Hyperloop

Відкритий вихідний код технології прискорив прогрес, сприяв розвитку конкурентоспроможного виробничого сектора і запустив процес стандартизації, щоб забезпечити повну безпеку і можливість взаємодії між виробниками в майбутньому.

Інженери, які займаються генерацією водню

Низка компаній і урядів роблять ставку на чистий водень (так званий синій і зелений водень) в якості альтернативи більш чистому транспорту, опаленню та виробництву електроенергії.

Фахівці Edtech і послуг перепідготовки

Формується новий набір ринків, що пропонують рішення для невідкладної і зростаючої потреби в перепідготовці, підвищенні кваліфікації та підвищення кваліфікації працівників. Ефективність послуг з перепідготовки, останнім часом за допомогою технологічних інструментів, залишається обмеженою і в основному орієнтована на висококваліфікованих робітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.