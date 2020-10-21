Найперспективніші професії майбутнього: провідні економісти назвали кращі напрямки
Всесвітній економічний форум (ФЕВ) визначив напрямки, які будуть стрімко розвиватися в майбутньому. Фахівці цих сфер, згідно з оцінками провідних економістів, будуть затребуваними.
Про це йдеться в звіті "Ринки майбутнього: шляхи до нової економіки", який опублікований на офіційному сайті ВЕФ. Серед таких професій:
Аналітики даних
Деякі країни експериментують зі створенням повноцінних ринків даних. Наприклад, Сінгапур створює елементи повноцінної екосистеми, яка дозволить учасникам безперешкодно обмінюватися і агрегувати набори даних, які доступні всередині країни.
Генетики і фахівці, які займаються послідовністю ДНК
З одного боку, генетичні ресурси кперетворюються в майнові активи через патенти, комерційні секрети і авторське право. З іншого боку, такі організації, як BioBrick Foundation, створили структуру для створення "відкритого ринку" генів і послідовностей ДНК у формі відкритих реєстрів та стандартів взаємозамінності.
Фахівці, які працюють з електрокарами
Кількість електромобілів зростає завдяки сильній підтримці державного сектора. Toyota випустила свій перший автомобіль з гібридним двигуном в 1997 році, а Tesla вийшла на ринок на початку 2000-х і представила свій перший комерційний продукт.
Наступну хвилю впровадження очолили китайські виробники, в тому числі спеціалізовані, такі як Byton, Kandi, Nyo і Zhidou, за підтримки амбіційних програм уряду Китаю по електрифікації мобільної індустрії.
Працівники транспорту на основі Hyperloop
Відкритий вихідний код технології прискорив прогрес, сприяв розвитку конкурентоспроможного виробничого сектора і запустив процес стандартизації, щоб забезпечити повну безпеку і можливість взаємодії між виробниками в майбутньому.
Інженери, які займаються генерацією водню
Низка компаній і урядів роблять ставку на чистий водень (так званий синій і зелений водень) в якості альтернативи більш чистому транспорту, опаленню та виробництву електроенергії.
Фахівці Edtech і послуг перепідготовки
Формується новий набір ринків, що пропонують рішення для невідкладної і зростаючої потреби в перепідготовці, підвищенні кваліфікації та підвищення кваліфікації працівників. Ефективність послуг з перепідготовки, останнім часом за допомогою технологічних інструментів, залишається обмеженою і в основному орієнтована на висококваліфікованих робітників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.