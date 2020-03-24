Найгірше попереду: до якої позначки може дійти курс долара в Україні

В Україні курс долара при позитивному сценарії може досягти 30 грн/$, при цьому падіння ВВП досягне 4-5%.

Про це з посиланням на аналітиків йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо карантин триватиме до 3 місяців, тоді курс долара досягне 30 грн/$, інфляція буде на прийнятному рівні в 5%, а ВВП скоротиться на 4%.

Негативний прогноз припускає курс в 35 грн / $ і падіння економіки майже на 9%. Якщо підсумувати всі прогнози, економіка ЄС впаде на кілька відсотків, Китай буде рости невисокими темпами, а Україна впаде в кращому випадку на 5%,

Як розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Єгор Комов. Зараз дуже популярно порівняння з 2008-м роком, але Україна пережила і більш критичну ситуацію в 2014-2015-х. "Переживемо і це", – впевнений Мазуренко.

До речі, згідно з даними Держстату та оцінками профільних експертів, в ресторанно-готельному бізнесі, розважальній сфері (концерти, лекції), послуги, продажах, перевезеннях, туризмі тимчасово роботи тільки офіційно втратили більше 550 тис. осіб. Поки на час карантину. І це без урахування "тіньового ринку". Продажі техніки, ремонти, сфера краси – закрилося все.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн / $, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн / $.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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