Найбільш високооплачувані вакансії в Україні: кому платять від 40 тисяч

В Україні найвищі зарплати отримують співробітники сфери інформаційні технології. Так, більше 60 тис. грн отримують програмісти Java, Python-програмісти і С ++ програмісти.

Про це йдеться в даних кадрового порталу work.ua. Відзначимо, заробітні плати у програмістів зафіксовані у валюті. При цьому українські айтішники, незважаючи на карантин, віддалено можуть працювати практично в будь-якій компанії світу. Тому роботодавцям доводиться конкурувати з міжнародними компаніями, підвищуючи заробітні плати.

ТОП високооплачуваних вакансій:

C++ програміст 62500 грн

Програміст Java 60000 грн

Python-програміст 50000 грн

.Net-програміст 50000 грн

Тім лід 50000 грн

Magento-програміст 49000 грн

Full stack програміст 41000 грн

IOS-програміст 40500 грн

При цьому середня заробітна плата в Києві складає всього 15 ти. грн, в Дніпрі та Одесі – 13 тис., а в Харкові – 12 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.