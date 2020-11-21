Найбільш високооплачувані вакансії в Україні: кому платять від 40 тисяч
В Україні найвищі зарплати отримують співробітники сфери інформаційні технології. Так, більше 60 тис. грн отримують програмісти Java, Python-програмісти і С ++ програмісти.
Про це йдеться в даних кадрового порталу work.ua. Відзначимо, заробітні плати у програмістів зафіксовані у валюті. При цьому українські айтішники, незважаючи на карантин, віддалено можуть працювати практично в будь-якій компанії світу. Тому роботодавцям доводиться конкурувати з міжнародними компаніями, підвищуючи заробітні плати.
ТОП високооплачуваних вакансій:
C++ програміст 62500 грн
Програміст Java 60000 грн
Python-програміст 50000 грн
.Net-програміст 50000 грн
Тім лід 50000 грн
Magento-програміст 49000 грн
Full stack програміст 41000 грн
IOS-програміст 40500 грн
При цьому середня заробітна плата в Києві складає всього 15 ти. грн, в Дніпрі та Одесі – 13 тис., а в Харкові – 12 тис. грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.