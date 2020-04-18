"Нафтогаз" поверне українцям гроші за "зайве" блакитне паливо: коли і кому

В Україні "Нафтогаз" до початку опалювального сезону пропонував українцям купити блакитне паливо наперед. Тепер же, з урахуванням теплої зими, тим, хто скористався такою можливістю, повертатимуть гроші за невикористане блакитне паливо.

"Фахівці "Нафтогазу" вже провели звірку даних з усіма газопостачальними компаніями, які продавали газ в рамках акції. Ми направили кошти за невикористаний ресурс "Газового запасу "на рахунку газсбитов", – пояснив на своїй сторінці Facebook глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Так, з 20-го квітня споживачі можуть звертатися до своїх газопостачальним компаніям, щоб вибрати зручний спосіб повернення коштів або зарахувати їх для оплати газу в майбутньому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Антимонопольний комітет України оштрафував на 278 млн грн 16 облгазів за незаконно завищені платіжки, які отримували побутові споживачі.