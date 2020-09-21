На заробітки з України поїхали підприємці, що розорились на карантині – дослідження

Серед українських заробітчан, які їдуть до Польщі, помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії. Також конкуренцію їм почали складати трудові мігранти з Білорусі.

Про це з посиланням на дані Аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal повідомила "Економічна правда".

"Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. Вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики", – підкреслили в аналітичному центрі.

Заробітчани з Білорусі

У компанії також зазначили, що до Польщі на роботу активно потягнулись мешканці Білорусі після загострення політичної ситуації у себе вдома.

Це менеджери і директори компаній, власники бізнесу, архітектори, лікарі та представники творчої інтелігенції (актори, балерини). В першу чергу вони хочуть працевлаштуватися за фахом або знайти висококваліфіковану роботу. Також значно зріс попит на робітничі спеціальності в Польщі від громадян Білорусі.

"Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць – кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі", – заявив генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.

У чому білоруси відрізняються від українців

У компанії відзначили, що більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу.

Білоруські мігранти – представники інтелігенції та менеджери – зараз нагадують українців на початку 2000-х, коли вони ще не розуміли міграційні реалії: де і як шукати вакансії і чи можна розраховувати за кордоном на рівнозначну роботу, як на батьківщині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іноземні роботодавці стали активніше запрошувати українців на роботу. Найбільший попит на наших співвітчизників у наймачів з Польщі, Чехії та Німеччини.

Експерти з працевлаштування спрогнозували, що ринок праці в Україні та світі активізується вже до осені. За кордоном будуть потрібні лікарі, кухарі і торгові агенти, а також представники робітничих спеціальностей.