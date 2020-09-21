На заробітки з України поїхали підприємці, що розорились на карантині – дослідження

Про те, хто склав українцям конкуренцію на заробітках в Польщі
Чому в сусідню країну стали виїжджати підприємці
Чим білоруські працівники відрізняються від українських
Серед українських заробітчан, які їдуть до Польщі, помітно збільшилася кількість власників малого та середнього бізнесу, збанкрутілого за час пандемії. Також конкуренцію їм почали складати трудові мігранти з Білорусі.
Про це з посиланням на дані Аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal повідомила "Економічна правда".
"Економічна ситуація в Україні змушує їхати на роботу в Польщу власників малого та середнього бізнесу, які не впоралися з наслідками карантинних обмежень і закрили свій бізнес. Вони становлять близько 15% від українців, що їдуть на роботу на польські заводи і фабрики", – підкреслили в аналітичному центрі.
Заробітчани з Білорусі
У компанії також зазначили, що до Польщі на роботу активно потягнулись мешканці Білорусі після загострення політичної ситуації у себе вдома.
Це менеджери і директори компаній, власники бізнесу, архітектори, лікарі та представники творчої інтелігенції (актори, балерини). В першу чергу вони хочуть працевлаштуватися за фахом або знайти висококваліфіковану роботу. Також значно зріс попит на робітничі спеціальності в Польщі від громадян Білорусі.
"Зазвичай наша фірма працевлаштовувала щомісяця приблизно 3% громадян Білорусі від загального числа працівників. За останній місяць – кількість зросла до 9%. І крім цього, чекаємо що вже через 1,5 місяця чисельність білорусів серед наших працівників зросте до 20%, коли їм оформлять робочі візи, які зараз в процесі", – заявив генеральний директор компанії Gremi Personal Томаш Богдевич.
У чому білоруси відрізняються від українців
У компанії відзначили, що більш досвідчені в трудовій міграції працівники з України часто спочатку працевлаштовуються на виробництві, а, після, отримавши досвід і підучивши мову, відкривають в Польщі свій бізнес або шукають більш висококваліфіковану роботу.
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