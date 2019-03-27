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На українців із субсидіями чекають нові перевірки: що готують в Кабміні

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В Україні повноцінно запрацювала монетизація субсидій: гроші на оплату комуналки українці отримують "на руки". Щоб простежити, як використовуються кошти, в Кабміні розробляють новий інструмент для контролю оплати комунальних послуг.

Про це на своєму брифінгу заявив міністр соцполітики Андрій Рева, передає прес-служба відомства. "У нас буде інструментарій для контролю процесу оплати комунальних послуг. З одного боку, а з іншого – якщо людина заощадила, то це її власні кошти", – сказав міністр.

Водночас політик зазначив: система монетизації запрацювали без збоїв. Як саме працюватиме новий інструмент, поки невідомо. Раніше в Кабміні заявляли, що вже в травні, за підсумками перших місяців монетизації, проаналізують ситуацію і приймуть рішення, чи потрібно міняти систему і в який спосіб.

"Зараз напрацьовується інструментарій для контролю за реальною оплатою комунальних послуг готівкою", – заявили в Мінсоцполітики.

На українців із субсидіями чекають нові перевірки: що готують в Кабміні

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Зараз усі субсидіанти проходять перевірку Мінфіну (там порівнюють дані з різних джерел і якщо виникають підозри, передають інформацію в Мінсоцполітики). Крім того, перевірку проводять органи соцзахисту.

Постанова Кабміну дозволяє після виникнення заборгованості за комуналку щонайменше за один місяць скасовувати субсидію. До речі, за даними Мінфіну, в 2018 році завдяки поточній верифікації соцвиплат вдалося попередити неефективне використання 5,9 млрд грн (приблизно 10% виділених на субсидії держкоштів), а 46,5 млн грн повернути в бюджет. У Мінфіні стверджують, що незаконних виплат може бути до 30% – в 2019 році це майже 20 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послуги
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