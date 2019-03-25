На українців очікують рекордні вихідні: як не втратити зарплату і скільки заплатять

Українці в квітні будуть відпочивати одразу п'ять днів поспіль (із 27 квітня по 1 травня). Всі ці дні роботодавець зобов'язаний оплатити, а в разі, якщо оформити на цей період відпустку, її тривалість повинні збільшити.

OBOZREVATEL розібрався, як повинні оплачуватися вихідні в Україні і як оформити відпустку в квітні, щоб заробити більше.

Головне:

в квітні українці будуть відпочивати одразу 5 днів поспіль; якщо роботодавець змусить працювати у вихідний, цей час повинні оплатити за подвійною ставкою;

від роботи у вихідні можна відмовитися;

якщо під час свят взяти відпустку, її тривалість повинні збільшити;

якщо роботодавець порушує закон, можна скаржитися до інспекції праці.

Свята це добре, але все одно змусять працювати. Це законно?

Магазини, комунальні підприємства, виробництва, незважаючи на рекордні за тривалістю в цьому році вихідні, все одно продовжать свою роботу. Це означає, що й частина українців змушена буде в офіційні вихідні продовжувати працювати.

У законі йдеться: залучати співробітників до роботи у вихідні можна. Але водночас, якщо колектив створив профспілку, таку роботу повинні узгодити. І вона повинна окремо оплачуватися.

Закон пропонує два варіанти компенсації. Перший – надати додатковий вихідний за таку роботу в будь-який інший день. Другий варіант – оплатити вихідні за подвійною ставкою. Юрист Олександр Плахотник зазначає: більшість роботодавців роботу у вихідні вважають "звичайною справою", а якщо й оплачують її окремо, то з порушенням закону.

"Якщо у вас зарплата раз на місяць. Поділіть суму на кількість робочих днів і помножте на два. Рівно стільки вам зобов'язані заплатити за роботу у вихідні", – пояснює юрист.

Наприклад, у квітні в українців офіційно має бути 21 робочий день. За зарплати в розмірі 15 тис. грн, вартість одного дня становить 714,2 грн. Якщо ж у квітні працювати у вихідні, то сума збільшиться до 1428,5 грн. Правда, варто враховувати, що це правило стосується тих випадків, коли додаткова робота приведе до того, що вам доведеться замість 21 дня, наприклад, працювати 23 дні в квітні.

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Тобто, якщо з урахуванням робочого вихідного місячна норма не перевищена, за вихідний вам повинні заплатити 714,2 грн при місячній зарплаті 15 тис. грн. Якщо ж додатковий день привів до того, що норму ви перевиконали, замість 15 тисяч за один додатковий день вам повинні будуть заплатити 16,4 тис. за місяць.

"Працівникам, які одержують місячний оклад, робочий день компенсується в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму", – йдеться в Кодексі законів про працю.

Чи можна відмовитися від роботи у вихідні?

Закон дозволяє працювати у вихідні тільки в конкретних випадках. Якщо, наприклад, у ці дні трапилася непередбачувана обставина, надзвичайна подія і т. д. У тих випадках, коли на підприємстві є необхідність постійно працювати у вихідні, необхідно переглядати робочий графік. Головне, щоб загальна тривалість становила не більше 40 годин на тиждень.

HR-експерт Олександр Білоус зазначає: відмовитися від роботи у вихідні можна, однак мало хто це практикує. "Якщо ми говоримо про сферу торгівлі, там просто працюють за своїм звичайним графіком. Тут головне знайти консенсус між роботодавцем і працівником", – розповідає він.

Найчастіше, зазначає експерт, українці погоджуються працювати навіть із порушенням своїх трудових прав для того, щоб не викликати на себе "гнів роботодавця". Крім того, якщо в колективі вже існують встановлені правила, наприклад, вони по черзі працюють у вихідні, то нові працівники не насмілюються, наприклад, вимагати за це подвійну оплату.

А якщо я оформлю відпустку на вихідні. У мене ці дні "згорять"?

Відпустка за законом, якщо він "зачіпає" офіційні вихідні в будні дні, продовжується. Наприклад, якщо ваша відпустка торкнулася одного додаткового вихідного, її тривалість має збільшитися на один день. І в цьому випадку не важливо, був додатковий вихідний у середині, на початку або в кінці відпустки, – він автоматично продовжується на один день.

До речі, щоб під час відпустки зарплата збільшилася, варто оформити її також і на вихідні дні. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів – 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки за зарплати 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо в місяці 22 робочі дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Так, працівник із такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. В сумі зарплата в цьому місяці становитиме 9421 гривню, замість передбачуваних 10 тисяч. Якщо ж оформити відпустку на 5 будніх + два вихідні до відпустки + два вихідні після неї, то оплата відпустки становитиме вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць – 10 776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн. Якщо ж оформити відпустку рівно на тиждень (7 календарних днів), то розмір зарплати практично не зміниться.

"Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору", – йдеться в Кодексі законів про працю. Працівник має право взяти відпустку, якщо з дня його працевлаштування пройшло щонайменше 6 місяців. У зворотному випадку – тільки за згодою роботодавця.

Зазначимо: якщо роботодавець порушив КЗпП, на нього можна поскаржитися в інспекцію праці. Якщо вихідні дні не оплачують, штраф за кожного працівника повинен становити 41,7 тис. грн.

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