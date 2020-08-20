На українців чекає ще один перерахунок пенсій в 2020-му: хто отримає майже на 600 грн більше

В Україні з 1 грудня мінімальну пенсію підвищать на 57 грн – до 1769 грн. При цьому ті українці, які отримують максимальну виплату, зможуть розраховувати на надбавку в розмірі 570 грн.

Відповідне підвищення вже закладено в бюджеті країни на 2020 рік. Як підрахував OBOZREVATEL, воно торкнеться кілька сотень тисяч чоловік. В першу чергу на надбавку можуть розраховувати ті, хто через низькі зарплати або малий стаж не заробив навіть на мінімальну виплату.

Так, згідно із законом, всі українці, які вже вийшла на пенсію, повинні отримувати не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз це 1712 грн, а вже з грудня – 1769 грн. Є також обмеження і по максимальній виплаті – не більше ніж 10 прожиткових мінімумів. Зараз 17 тисяч 120 грн, а з 1 грудня – 17 тисяч 690 грн.

Наступне підвиження очікується вже в 2021-му. В березні надбавка складе 15%. Також на зростання пенсій вплине і підвищення мінімальної зарплати в наступному році. Виросте пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% мінімалки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683) щомісяця повинні будуть в середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих в Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо зараз виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії складе всього 2,1 тис. грн.