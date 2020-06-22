На українців чекає новий курс долара: аналітики спрогнозували вартість

В Україні курс долара до кінця червня може вирости на 20-25коп. і досягти позначки в 27 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що долар може подорожчати з 26,75 грн/$ до 27 грн/$. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн", – прогнозує Іосуб.

Новини про те, що МВФ передбачає виділити другий транш коштів у межах програми stand-by у вересні не вплинули на ринок, додає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ринок уважно стежить за ситуацією з поширенням короновірусу й рішеннями влади щодо посилення карантину. Очевидно, що економіка може не витримати другої хвилі жорсткого карантину. Також ринок стежить за ситуацією навколо НБУ, який перебуває під критикою парламенту. Будь-яка зміна в Нацбанку може негативно позначитися на ситуації на ринку, прискоривши вихід нерезидентів", – відзначає Шевчишин. За його оцінками, гривня найближчого тижня буде коливатися в діапазоні 26,6-26,9 грн/$.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, частина економістів прогнозує значне падіння долара вже в найближчі кілька років. Американська валюта ризикує втратити свої позиції в світі, і якщо це станеться різко, імпорт в Україну може значно подорожчати.