На українців чекає новий курс долара: аналітики назвали вартість

В Україні курс долара до початку лютого продовжить плавно рости і може досягти позначок 24,4-25,6 грн/$, додавши 10,15 коп./$. Причин для різких коливань немає, проте плавна девальвація, впевнені аналітики – найбільш імовірний сценарій.

Детальніше про те, чого чекати українцям від курсу долара – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Плавні коливання курсу

Найближчого тижня курс долара в Україні плавно коливатиметься між позначками 24,3-24,52 грн/$. У понеділок, згідно з довідковими даними Нацбанку, долар можна буде купити за 24,33 грн. Потім же аналітики сходяться на думці, що національна валюта дешевшатиме.

"Найближчого тижня ми очікуємо на помірне зростання курсу долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", – прогнозує аналітик Вадим Іосуб.

"Може торгуватися через тиждень близько 24,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,3 /24,6 грн", – розповідає експерт.

Характерно, що 23 січня міжбанк розійшовся з готівковим ринком. Готівковий долар продовжив своє зростання, а на міжбанку він трохи знизився. Це може свідчити якщо не про закінчення тенденції щодо зростання долара, яка триває вже майже місяць із кінця грудня, то про її ймовірне уповільнення.

З такими оцінками погоджується і Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club. "Ймовірно, в найближчій перспективі гривня збереже відносну стабільність і торгуватиметься біля позначок 24,3-24,4 грн за долар", – додає експерт.

Зараз ринок перетравлює заяви президента і прем'єра щодо інвестиційних канікул і захисту іноземних інвесторів, а також рекордно дешевого залучення 1 млрд. євро через 10-річні єврооблігації. Попит на облігації виявився істотно вищим за пропозицію.

Така динаміка спостерігається і на тлі повідомлень про те, що Україна у 2020 році має виплатити 16,4 млрд доларів держборгу, пікові виплати припадають на третій квартал – 6,3 млрд доларів.

Позитивно на вартість долара можна вплинути:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

у разі посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко також вважає, що значної девальвації або ревальвації чекати не варто.

Чому долар впливає на всіх

Вартість валюти відбивається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу в житті не тримали в руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений у доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки у гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Машини привозять з-за кордону, тому і продають їх у прив'язці до долара.

Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають у кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину має зменшитися на 7 копійок.

Щоправда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще за старого курсу. По-друге, для бізнесу нижчий курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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