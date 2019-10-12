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12 жовтня • оновлено в 11:24
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На українців чекає неприємний сюрприз: в "Нафтогазі" розповіли, кому не включать опалення

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В Україні підприємства, які поставляють українцям тепло, отримають газ для опалювального сезону лише за умови, якщо мають рівень розрахунку з "Нафтогазом" не менше 90%. Цю норму не виконали в Ніжині, Чернігові, Шепетівці, Смілі, Кривому Розі.

Про це в коментарі gazeta.ua заявив заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк. За його словами, найбільш проблемні – державні ТЕЦ. Щоб врегулювати ситуацію, уряд зменшив для них вимоги по розрахунків з 90% до 60%. Однак рівень розрахунків ДП "Криворізька теплоцентраль" залишається на рівні 56%.

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"Проблеми залишаються в Смілі. В минулому році комерційна компанія експлуатувала місцеве теплокомуненерго. Фактично накопичувала борги і виводила гроші. Питання досі не вирішили, тому місто не виконує договір про реструктуризацію старого боргу", – резюмує Олексій Хабатюк.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, уряд України поставив собі за мету зменшити втрати при споживанні тепла, гарячої води і опалення, а також інших ресурсів в будинках українців на 20%.

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" долги комунальні послуги
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Всё просто. Нужно просто очередное "Прикрути" )))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел
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70rus xxx
70rus xxx
Да все нормально,зима теплой ожидается.Да и-"Ми ни замирзним".
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