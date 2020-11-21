На українців чекає масштабний перерахунок пенсій: як підвищать і хто залишиться без надбавки

В Україні в березні пенсії в середньому підвищать на 11%. При цьому ті українці, які мають мало стажу або низький коефіцієнт заробітку, можуть залишитися без перерахунку.

Підвищення передбачено законом Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У цьому році "Слуги народу" заявили про те, що перерахунок проведуть відразу, як отримають оновлені дані про зростання зарплат – в березні 2021 року.

Як будуть рахувати. Розмір пенсії за формулою (тобто без надбавок) підвищать на певний відсоток. Цей відсоток – сума від половини інфляції і половини від середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки. Орієнтовно це близько 11%.

Хто отримає менше. З огляду на те, що підвищують розрахунковий розмір пенсії, відносно до повної виплати підвищення може бути менше, ніж 11%. Наприклад, припустимо, що ваша повна пенсія – 2 тис. грн. з них 172 грн – надбавка за стаж. В результаті розмір надбавки складе не 11% від 2 тис., а 11% від 1,8 тис. грн (2 тис. мінус 172 грн).

Хто взагалі нічого не отримає. Без збільшення залишаться ті українці, які за формулою повинні отримувати як мінімум на 11% менше прожиткового мінімуму. Згідно із законом їх виплату підвищують до мінімальної пенсії (зараз 1712 грн). Але 11% будуть додавати не до тієї пенсії, яку ви отримуєте, а до тієї, на яку ви заробили. І якщо навіть після підвищення на 11% ваша пенсія все одно не буде більше мінімальної, ви, як і раніше, будете отримувати мінімалку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.