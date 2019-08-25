На українців чекає масовий перерахунок пенсій: коли і як

В Україні мінімальну пенсію збільшать в грудні 2019-го з 1564 до 1638 грн, а максимальний - з 15,6 до 16,3 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. А вже в 2020-му українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть не менше 1,8 тис. грн. Так, пенсії в 2020-му підвищать кілька разів – в липні і в грудні. В результаті мінімальна пенсія повинна збільшитися з діючих 1564 грн до близько 1800 грн. Також варто відзначити, що при мінімальній зарплаті в 6,5 тис. грн частина українців зможуть претендувати на виплату на заслуженому відпочинку в розмірі 2,4 тис. грн.

Пенсії в Україні

Так, згідно із законом українці у віці від 65 років, які виконали норму за стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на пенсію в розмірі не менше 2,4 тис. грн. Якщо ж їх розрахунковий розмір пенсії нижче, то різницю повинні компенсувати з державного бюджету.

При цьому при зростанні мінімальної пенсії до 1,8 тис. грн максимальний розмір пенсії, на який мають право українці з високими (як мінімум в 8 разів вище середніх) зарплатами або особливі права, складе 18 тис. грн. Підвищення мінімалки вплине тільки на тих, хто на даний момент отримує менше зазначеної суми. Решта ж українці отримуватимуть виплати за формулою. Правда, вже в березні 2020-го їх виплати перерахують з урахуванням розміру інфляції і динаміки зарплат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони за законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!