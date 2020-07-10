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На стыке эпох: налоги и около

Олександр Кірш
Олександр Кірш
Mакроекономіка
2,8 т.
На стыке эпох: налоги и около

(версия-2020 — начало:

обложение оборота, дифференциация ставок, льготы инвесторам, возврат территорий, симметричность ответственности)

"Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их".

(Матф 7:18–20)

Обновляю в очередной раз — свою "налоговую программу": а когда же еще об этом говорить и думать, как не в период массового вынужденного безделья и накануне его колоссальных экономических последствий?!

Эпоха перемен предстоит неизбежно, вот и надо многое осмыслить, разбираясь, куда двигаться.

Материал этот живет своей жизнью, подрастая и меняясь. Так, добавились разделы 10 и 19, а важные дополнения внесены практически во все, при этом особое внимание обращу на новые фрагменты в разд. 1, 3, 13 и 18. По состоянию "на сейчас" данный "программный текст" (точнее — программно-аналитический) выглядит так.

Часть первая

1. Налоги — критерий строя

Не так важно, то ли у предприятия отбирают всё,кроме фондов, которыеему оставляют, то ли, наоборот, оставляют всё, отбирая только налоги. Гораздо важнее пропорция: сколько отбирает государство и сколько остается плательщику.

Условноговоря, если отбирают 70–90 или даже 60% (хоть как налоги, хоть как "свободный остаток"после фондообразования),—это социализм. Причем независимоот формы собственности.

А если Родина забирает лишь 10–30, от силы 40%, то это капитализм. И форма собственности тут тоже не важна.

(Вспомним в этой связи из истории знаменитую замену продразверстки продовольственным налогом, когда у крестьян в 1921 г. стали отбирать не 70% зерна, как было при военном коммунизме, а лишь 30%, с чего, собственно, и начался советский НЭП, который впоследствии был назван реставрацией капитализма и который сейчас гораздо более успешно повторяет Китай.)

Итак, важно то, сколько кому остается, а не то, что определяется первым,чтобы отдать все прочее хозяину (хоть при механизме "фонды, а остальное — государству", хоть при механизме "налоги, а остальное — собственнику").

Все прочие отличия фактически происходят из этого, являются его разнообразными следствиями.

Вот каковы плоды доброго или худого налогового дерева!

Попутно : сегодняшние главные налогообразующие показатели — прибыль, доход, добавленная стоимость — были бы пригодны на самом деле не как база для налогов в парадигме, подразумевающей "всё — субъекту, кроме налогов, которые отбираются", а наоборот — как база для стимулирования-фондообразования в советской парадигме "всё отбирается, кроме фондов, которые остаются субъекту".

Знаменитая "вторая модель хозрасчета" СССР конца 80-х пошла как раз по 2-му пути, при этом от капитализма, причем стимулирующего эффективность, ее отделяли только конкретные цифры: сколько именно отбирается и сколько именно остается.

Ну а мы, находясь в парадигме противоположной и используя показатели эффективности в качестве налоговой базы, то есть тыкая их не по назначению, наоборот, только цифрами отелены от социализма, но основное при этом то, что от социализма в его самой деструктивной форме: больше сделал — больше отобрали.

Да, исходное преимущество частной собственности позволяет при больше сделанном и больше оставить, то есть работать все же выгодно, но не в большей степени (если пресловутые цифры сходны), чем при совковой "второй модели" — до которой мы, таким образом, опускаемся "с высот строя", причем столь же сильно, как "совок" до этого же уровня поднялся от механизма, при котором весь "свободный остаток прибыли" изымался в бюджет и зарабатывать ее было бессмысленно — разве что в режиме кнута без пряника, как при рабовладельческом строе.

Таким образом, нынешняя концепция налогообложения, как и "вторая модель хозрасчета" при СССР, примерно равноудалена от системы, при которой экономически выгодно эффективно работать, и от системы рабовладельческой. А чуть изменить цифры ставок — и станем ближе к рабовладелью, чем СССР на его закате.

2. Как рост налоговых ставок убивает госбюджет

Не стану рассказывать подробно о знаменитой кривой Лаффера, наглядно демонстрирующей, какпри росте налоговой ставки сверх некоторой величины убиваемое таким ростом производство падает настолько, что собираемый налог в итоге не растет, а снижается.

Скажу лишь, что кривая эта работает в основном только слева направо: когда ставка потом снова уменьшается, любое восстановление производства идет уже не столь интенсивно — оно успело уйти в тень и к ней привыкнуть, так что снова строить — сложнее, чем ломать.

(Аналогично, кстати, ведут себя и цены: когда денег много и они дешевые — цены растут, но когда их мало и они дорогие — цены не падают! Впрочем, это уже — из другой области.)

Добавлю также, что наиболее подлые налоги это на единицу продукции, а не стоимости: они просто уничтожают производство дешевых товаров, по которым особенно заметны, в то время как дорогие такой поштучный побор перенесут относительно легко.

И наконец— главное: когда налогов несколько и ставка по одному из них растет, падение выручки, этим ростом вызванное, снижает поступление других налогов уже явно и без всякой частичной компенсации ростом ставки, то есть эти остальные падают еще больше.

Плюс учтем: снижение производства уменьшает занятость, а с ней — платежеспособность населения (а не только налоги с него) и, следовательно, выручку от реализации других товаров — вместес налогами от нее!; и так далее — по бесконечной цепочке.

Отсюда — падение экспорта, переориентация покупателя на импорт, разнообразные кризисы и прочие экономические гадости.

Пример от самих налоговиков(!): минимальный акциз в постсоциалистических странах ЕС вырос за 6 лет на 28,65%, в то время как в Украинев 3 раза за такой же период. Да у нас за год ставки растут быстрее, чем у них за 6!

Вот и инвесторы идут не к нам, а от нас, аналогично — работники, да и покупатели — тоже так же.

Ну а весь печальный цирк состоит в том, что это всё — у нас не учитывают. И считают просто: "во сколько раз вырастет ставка, во столько вырастут и поступления".

А вот пример еще: бандитская 70%-ная ставка ренты на добычу отечественного природного газа при совместной деятельности (в том числе и без госучастия) надежно оберегает газовых олигархов от конкуренции с новым украинским газом и гарантирует рост газовых тарифов!

3. Новая функция

Каких только функций ни выполняют налоги! Источника коррупции, политического устрашения, даже искусственной занятости (как проверяющих, так и проверяемых), для чего механизм предельно усложняется и запутывается: как бы ни хотел, а все по-честному все равно не получится, зато все при деле, при мутной воде и при рыбке.

Есть и функция усиления социального неравенства — с учетом верхнего предела дохода, облагаемого единым социальным взносом. (Формально — обложение идет за счет источника выплаты, хотяфактически все перекладывается на конечного деньгополучателя: источник-то не резиновый!) За счет такого верхнего предела, сверх которого обложения ЕСВ уже нет, работающий бомж реальнооблагается больше (в процентах), чем олигарх (и появляется дополнительный смысл зарплаты в конвертах, оформляемой на шефа, который ЕСВ все равно уже при своих сверхдоходах не платит).

Ну а собственно фискальная функция фискального механизма зачастую оказывается по значимости далеко не на первом месте. Можно платить, коль директор не простимулировал бухгалтера, а можно имитировать уплату, и (если не было спецзаказа по политическим мотивам или от конкурентов) налоговики тоже будут имитировать борьбу (пока все не договорятся). В странах процветающей коррупции налоговое законодательство даже не рассчитано на его взаимное выполнение, да это от него и не требуется.

Однако же, когда жареный петух таки делает свое черное дело, все вспоминают не только о политике/коррупции/занятости etc., но и о наполнении — кроме собственных карманов — еще и бюджета. Ручного-позвоночного ("Заплатите, а то придем!") управления начинает не хватать, спонтанной эмиссии — тоже, да и опасно; вот тут-то и становится востребованной позабытая было фискальная функция. А законодательствоне готово.

Особенно — с учетом чисто украинской специфики, которую у нас почему-то учитывать не принято:

— уникальной коррупции (легче, к примеру, чем-то заменить НДС, чем поменять соответствующую ментальность);

недостатка платежеспособного спроса в увязке с покупательной пассивностью в отношении всего отечественного;

— засилья спекулятивного многозвеньевого посредничества;

— высокой материалоемкости и низкой эффективности производства...

Кстати, даже "электронный НДС" у нас выродился при рождении: ведь хоть блокировка — да, электронная, но вот отмена ее — "ручная"!

4. Простота лучше воровства

Мудрым считается асфальтировать дорогу там, где народ сам протоптал тропку. Еще мудрее, конечно, рассчитать эту тропку превентивно, не дожидаясь народного протаптывания, но в особо мудрых странах этот вариант даже не рассматривается.

Так вот, налоговики свою тропку (в качестве представителей народа) уже давно протоптали. Когда — вдруг — хотят обложить не по писаному, а в самом деле по-настоящему, то есть "по гамбургскому счету",налоговые"гамбургеры" тихонечко применяют для"особого" контроля незаконный, но фискально-эффективный показатель налоговой нагрузки/отдачи. Это соотношение налоговой массы к массе выручки, то есть,по сути,считают налог с оборота, или тот же единый налог.

Но — с естественной дифференциацией ставок по видам деятельности (ведьдействительно — ювелиры не могут платить со своего включающего золото оборота по такой же ставке, что и безматериальные, к примеру, риэлторы).

Его очевидные преимущества:

— традиционный расчёт и администрирование такого налога крайне просты, а где простота — там и сложнее нахимичить, уклониться, "спрыгнуть";

— он равномерно ложится на всю стоимость и поэтому не направлен на откровенное дестимулирование эффективности производства — в отличие от налогов на прибыль и добавленную стоимость, отбивающих охоту прибыльно работать и показывать высокие зарплаты;

— налог с оборота формируется с учетом всей стоимости, а не только добавленной, зато по меньшей ставке, чем когда облагается только эффект (в отличие от несправедливого нынешнего порядка, когда материалы влияют на цену и прибыль, но вовсе не на налог, который облагает лишь созданный своими усилиями эффект, хотя использованный прошлый — чужой — труд гораздо более "достоин" обложения, чем добавленный — свой собственный);

— этот налог делает особенно невыгодным рост материалоемкости, бесконечное посредничество с накруткой цен без реальной добавки к продукту, засилье импорта, дающего работу не нашим, а чужим, ибо все это облагается — как и часть стоимости, выведенная в офшоры, ведь эти "расходы" из облагаемой базы не исключаются;

— он стимулирует — во избежание повторного обложения — создание вертикально интегрированных комплексов, причем без лишних звеньев;

— такой налог облегчает поощрение экспорта безо всяких сегодняшних сложностей — достаточно просто снизить для экспорта (причем существенно!) стандартную для данной отрасли ставку обложения;

— при этом вся тяжесть обложения не перекладывается на трудноуловимую и сложноконтролируемую розницу — в отличие от варианта с налогом с продаж.

Однако работать этот налог должен, конечно, не наряду с "традиционной" системой, не на добровольной основе, что лишь открывало бы дорогу для манёвров, а именно вместо стандартных налогов (иначе будет улица без правил с частично левосторонним движением под сегодняшним девизом "Вам офшоры, нам единый налог").

Правда, тогда уже нет простора ни для коррупции, ни для карательных мер, ни для искусственной занятости (многим придется перепрофилироваться). Просто выгодно работать, легко считать и трудно уклоняться.

В обмен на простоту и фактический проверочный мораторий сегодняшние единоналожники зачастую имеют даже большую налоговую нагрузку, чем так называемые "нормальные". И уже в минус-то они — в отличие от общесистемных гигантов — никогда не выходят! Им нет смысла придумывать затраты, скрывать доход, благодаря им растет (а в целом по стране — не так падает) удельный вес доходов в выручке, то есть соотношение доходов и цен, фактически — уровень жизни.

Вместо кучи посредников, на пустом месте взвинчивающих цены, при едином налоге с оборота, который должен не сочетаться с НДС, а заменять и его, и заодно налог на прибыль, целесообразны, наоборот, вышеупомянутые комплексы "от руды до конечного покупателя", препятствующие повторному обложению одного и того же (когда жизнь заставит, окажется очень быстро, что это вовсе не так сложно, как кажется).

5. Ставка на низкие ставки

Нет альтернативы упрощению. Оно — залог и прозрачности, и неизбегаемости.

Самое существенное возражение против налога с оборота вместо НДС, налога на прибыль (и, возможно, еще чего-то) — таково: те, кто не успел объединиться в вертикально интегрированные комплексы, будут платить налог в том числе на материалы от поставщика, в которых аналогичный налог уже сидит, то есть будет многократное повторное обложение вследствие так называемого кумулятивного эффекта.

Между тем, опыт и современного единого налога, и былых инновационного сбора и сбора в Укравтодор однозначно говорит о том, что при низких ставках обложения полной стоимости такого эффекта нет. То есть всё зависит от ставки.

И если налог с оборота в связи со своей простотой практически неизбегаем, то есть платить его будут все, включая тень, кроме самой кромешной, это даст возможность резко снизить налоговое бремя по сравнению с сегодняшней ситуацией (когда Родина дерёт с честных, уплачивающих и за себя, и за того парня).

На стыке эпох: налоги и около

На стыке эпох: налоги и около

Но коль налог у предприятий ниже тех налогов, что они фактически уплачивают сейчас, и так — на каждом этапе, то есть налог на всех стадиях влечёт не увеличение цены, а её снижение, то какой может быть кумулятивный эффект?

При этом ставки, повторяюсь, должны быть, ясное дело, дифференцированы. Очень условно, если заменяются только НДС и налог на прибыль (а для частных предпринимателей подоходный):

производство и строительство 4% (это не считая по-прежнему возможного для ряда товаров акциза);

работы, услуги 7%;

торговля (с разницы, то есть наценки!) те же 7%;

при экспорте все ставки делятся на 2 .

Еще раз: с учетом неизбегаемости налога платить его будут практически все, что позволит в дальнейшем существенно снижать ставки. Хотя и вышеуказанные —достаточно приемлемы для большинства.А обложение с меньшим, чем сейчас, уровнем налогового давленияобеспечит приток инвестиций.

Суть же непосредственных льгот инвесторам состоит в том, чтобы облагать по экспортным, то есть половинным, ставкам(как бы"офшорным")доход от инвестиционной деятельности учредителей украинских предприятий, исчисляемый,к тому же, не как весь оборот,а за вычетом зарплат украинским работникам и за вычетом 20% годовых от внесённой инвестиции, если она выше некой суммы в долл./евро (независимо от происхождения: украинского или иностранного).

См. также о "продаже Украины" в конце этого материала.

6. Возврат украденных территорий: особый режим офшора

Вижу в качестве основного пути и деоккупации, и смены ментальности опять же налогово-офшорный.

На территории Донбасса и Крыма должна быть сформирована особая экономическая зона со льготным режимом обложения для предпринимателей и предприятий, зарегистрированных как на дату введения нового законодательства в действие, так и позднее, но вступать в силу новые правила должны, естественно, не ранее освобождения соответствующей территории (для уже освобожденных — сразу), исключая при этом субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных до этого в других областях или с основными фондами, перебазированными после вступления в силу нового порядка обложения из других областей.

Льготный режим при этом подразумевает:

для прочей (большей)части Украиныуже при сегодняшнем механизмеобложения освобождение поставок на эти территории от НДС с правом на возмещение, то есть приравнивание их для остальной части Украины к экспорту;

а на самих территориях льготного режима

замену НДС и налога на прибыль (для предпринимателей подоходного):

единым налогом с оборота на совсем мягких условиях: для производства и строительства по ставке 2%, на работы и услуги 5%, на торговлю 5% с разницы, то есть с торговой наценки;

для экспорта за пределы Украины —опять же с делением этих ставок на 2;

при этом тоже с исключением (но уже для всех) из облагаемого оборотасредств, потраченных на зарплаты украинским работникам,

и тоже исключением 20% инвестиций ежегодно, если такие инвестиции внесены деньгами,причем после вступления в силу нового порядка обложения, независимо от страныпроисхождения,но только в случае превышения такой инвестицией всё той же некой установленнойсуммы —скажем, экв. $1млн , с обложением тогдатоже в экспортном=половинном режиме;

сокращение в 2 раза ставок НДФЛ (у кого оностаётся, то естьу простых работников ЕСВ.

"Офшоризация" данной части Украины привлечет и капиталы (аналогично Гонконгу), и население, и в конечном итоге — сами территории, причем без военных действий.

(Кстати, о Гонконге. Это не просто модный пример. Гонконг обеспечивает Китаю, по данным Би-Би-Си, более 70% прямых иностранных инвестиций!)

Однако относительно Крыма для этого необходима дополнительная мера сдача всехего гос- и коммунальных предприятий (а также частных фирм —разумеется, с согласия их дооккупационных владельцев) на 20 лет в аренду предприятиям США или Западной Европы за не очень высокуюарендную плату с последующим сохранением описанного льготного режима в части внесенных инвестиций (и пусть РФ сама разбирается с новымиарендаторами).

На стыке эпох: налоги и около

На стыке эпох: налоги и около

7. Обложение по большому

Хотелось бы при этом, конечно, не загубить те большие предприятия, которые привыкли платить ещё меньше, чем выходитпо новым нормативам. Поэтому для крупных и/или бюджетообразующих юрлиц возможен — по всей стране — некий адаптационный период:

изначально норматив таким предприятиям индивидуально устанавливаетсяна уровне фактически сложившегося у каждого из них в среднемза 3 года удельного веса заменяемых налогов в выручке;

затем норматив может быть на уровне среднеотраслевого за 3 годааналогичногопоказателя;

и уже потом будет применяться новый норматив.

Обижать больших не надо, пусть привыкнут, а им на это нужно время. Заодно они, возможно, повысят зарплатоемкость за счет снижения материалоемкости, что пока им не так выгодно, станут оказывать некие новые для них услуги — в ногу с тем, что происходит в Европе.

8. Контроль за достоверностью и симметричность наказаний

Облагаться должна не вся выручка по единой ставке, а отдельно выручка от каждого вида деятельности (производство, услуги, торговля и т. д.) по соответствующей ставке.

Если налоговая не верит в реальность цен, она вправе обратиться в суд, который, наняв экспертов, будет в этом разбираться.

Все судебно-экспертные расходы и штраф 200% от проигранной([не]доказанной) суммы должна оплачивать проигравшая сторона.

Тогда и предприятия не станут сильно наглеть, и налоговая не будет зря дергаться, рискуя потерять деньги (за счет виновного инспектора ей погасить такую потерю будет сложно).

На стыке эпох: налоги и около

На стыке эпох: налоги и около

Продолжение следует!

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