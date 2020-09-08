На окупованому Донбасі 500 тисяч осіб отримують українську пенсію, – Резніков

На окупованій території Донбасу живуть 500 тисяч осіб зі статусом переселенців, які отримують українську пенсію.

Про це заявив в інтерв'ю "Фактам" віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, ці люди були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, але насправді не покидали свого місця проживання.

"Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не покине свій будинок, свій город, политий потом, своїх родичів. Мої друзі, ваші колеги з Донецька і Луганська, кажуть про мам і бабусь: "Вона ніколи не переїде". Тож ця категорія насправді не є ВПО. Юридично – так, практично ж – ні. Ми закриваємо на це очі", – пояснив Резніков.

За його словами, він згоден, що "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".

"Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з обставин, які є, і змушений їх пріоритизувати. Так ось, із півтора мільйона підшефних нашого міністерства 500 тис. живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", – додав міністр.

"Я хотів би підкреслити, що не всі з цих півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб (на жаль, так їх називає закон, але ми завжди між собою щиро говоримо – "вимушено переміщені", адже люди були змушені тікати від цієї війни) насправді є переміщеними. Точно знаю, що близько пів мільйона, дивімося правді в очі, живуть по цей день на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери", – сказав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що "в жодному разі" не засуджує їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що в ОРДЛО людям перестали виплачувати пенсії через карантин, введений у межах боротьби з пандемією коронавірусу.