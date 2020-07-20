Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що з початку року його родина не володіє ломбардами, однак не уточнив, що зараз їхнім директором є його помічниця Юлія Овдій.

Як повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews", на це питання глава парламенту відповів під час підсумкової прес-конференції в понеділок, 20 липня.

За словами Разумкова, він не мав своїх інтересів, коли дозволили роботу ломбардів в Україні під час карантину.

Однак в базі даних Youcontrol і на сайті Міністерства юстиції зазначено, що ломбардами "Про100Кредіт" управляє помічниця Разумкова на громадських засадах Юлія Овдій.

"Тому питання лобізму Дмитра Разумкова в роботі ломбардів в умовах карантину все ще актуальне", – відзначили журналісти.

Джерело - Telegram-канал "PavlovskyNews"

Джерело - Telegram-канал "PavlovskyNews"

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів міг прийняти рішення дозволити роботу ломбардів в умовах карантину під тиском Разумкова, який особисто в цьому зацікавлений.