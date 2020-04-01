МОЗ втричі збільшив зарплату медикам: список фахівців

Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, що борються з COVID-19.

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Вже за березень медичні працівники отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів, зазначається на Facebook-сторінці відомства.

Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

екстрений медичний технік;

лікар-пульмонолог;

лікар-інфекціоніст;

лікар-патологоанатом;

лікар-епідеміолог;

лікар-лаборант;

лікар-анестезіолог;

лікар-радіолог;

лікар-бактеріолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-вірусолог;

лікар загальної практики, сімейний лікар;

лікар-терапевт;

лікар-педіатр;

лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID19;

сестра медична;

молодша медична сестра (всіх найменувань);

реєстратор медичний;

сестра господиня;

водій.

"Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19", – зазначили у прес-службі МОЗ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.

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