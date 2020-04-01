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1 квітня • оновлено в 20:07
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МОЗ втричі збільшив зарплату медикам: список фахівців

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Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, що борються з COVID-19.

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Вже за березень медичні працівники отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів, зазначається на Facebook-сторінці відомства.

Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

  • екстрений медичний технік;

  • лікар-пульмонолог;

  • лікар-інфекціоніст;

  • лікар-патологоанатом;

  • лікар-епідеміолог;

  • лікар-лаборант;

  • лікар-анестезіолог;

  • лікар-радіолог;

  • лікар-бактеріолог;

  • лікар-рентгенолог;

  • лікар-вірусолог;

  • лікар загальної практики, сімейний лікар;

  • лікар-терапевт;

  • лікар-педіатр;

  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID19;

  • сестра медична;

  • молодша медична сестра (всіх найменувань);

  • реєстратор медичний;

  • сестра господиня;

  • водій.

"Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19", – зазначили у прес-службі МОЗ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
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