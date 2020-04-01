МОЗ втричі збільшив зарплату медикам: список фахівців

Міністерство охорони здоров'я України втричі збільшило оклад медпрацівникам, що борються з COVID-19.
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Вже за березень медичні працівники отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів, зазначається на Facebook-сторінці відомства.
Наказом, який підписав Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:
екстрений медичний технік;
лікар-пульмонолог;
лікар-інфекціоніст;
лікар-патологоанатом;
лікар-епідеміолог;
лікар-лаборант;
лікар-анестезіолог;
лікар-радіолог;
лікар-бактеріолог;
лікар-рентгенолог;
лікар-вірусолог;
лікар загальної практики, сімейний лікар;
лікар-терапевт;
лікар-педіатр;
лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID19;
сестра медична;
молодша медична сестра (всіх найменувань);
реєстратор медичний;
сестра господиня;
водій.
"Доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19", – зазначили у прес-службі МОЗ.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві доплата лікарям інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу COVID-19, становитиме від 5 до 10 тисяч гривень.
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