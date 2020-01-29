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29 січня • оновлено в 18:57
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МОЗ показав ціни на медпослуги в Україні: за пологи доведеться платити 8 тис., а за інсульт – 19 тис.

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Міністерство охорони здоров'я України опублікувало ціни на медичні послуги. Це ті суми, які отримають лікувальні установи з бюджету країни за надану допомогу. Таке нововведення – другий етап медичної реформи.

Як повідомляють у пресслужбі МОЗу, зазначені ціни ще має затвердити Кабмін, однак до цього має відбутися публічне обговорення. Наприклад:

  • Допомога при гострому інфаркті коштуватиме 16 тис. грн;

  • Інсульт коштуватиме 19 тис. 332 грн;

  • Пологи – 8 136,03 грн;

  • Туберкульоз – 20 тисяч 663 грн.

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Версія.Інфо

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"На сайті МОЗ розміщено проєкт найочікуванішої постанови, яка визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами", – йдеться у повідомленні пресслужби. З повним переліком тарифів можна ознайомитися тут.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на фінансування Програми медичних гарантій для українців (запуск призначений на 1 квітня 2020 року) в державному бюджеті закладено 72 млрд гривень.

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Тема
медична реформа
Місце
Україна
Теги
Телемедицина тарифи медицина
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Rice David
Rice David
белохалатных злодеев только страховая медицина сможет остепенить.
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