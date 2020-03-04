Монети СРСР, які можна продати за цілий статок: як виглядають і скільки коштують

В Україні деякі монети часів СРСР нумізмати готові купити за сотні тисяч гривень. Які гроші з минулого виросли в ціні в рази і як вони виглядають – в добірці OBOZREVATEL.
Скільки коштує копійка
5 копійок 1947 року
monitex.com.ua
Монету номіналом в 5 копійок, випущену в 1947 році, можна продати за 250-500 тис. Грн. Такі гроші вважаються рідкістю, а знайти їх – велика удача.
15 копійок 1958 року
monitex.com.ua
15 копійок 1958 року можна продати за ціною від 50 до 100 тис. Грн. Монета вважається не найрідкіснішою, проте її ціна зростає з кожним роком.
20 копійок 1958 року
20 копійок 1958 року можна продати за ціною до 70 тис. грн. Відзначимо, це в рази більше, ніж номінал "старих" грошей навіть з урахуванням інфляції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.
Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.
З 1 жовтня 2019 го НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.
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