Монети СРСР, які можна продати за цілий статок: як виглядають і скільки коштують

В Україні деякі монети часів СРСР нумізмати готові купити за сотні тисяч гривень. Які гроші з минулого виросли в ціні в рази і як вони виглядають – в добірці OBOZREVATEL.

Скільки коштує копійка

5 копійок 1947 року

monitex.com.ua

Монету номіналом в 5 копійок, випущену в 1947 році, можна продати за 250-500 тис. Грн. Такі гроші вважаються рідкістю, а знайти їх – велика удача.

15 копійок 1958 року

monitex.com.ua

15 копійок 1958 року можна продати за ціною від 50 до 100 тис. Грн. Монета вважається не найрідкіснішою, проте її ціна зростає з кожним роком.

20 копійок 1958 року

20 копійок 1958 року можна продати за ціною до 70 тис. грн. Відзначимо, це в рази більше, ніж номінал "старих" грошей навіть з урахуванням інфляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні стався сплеск підробки купюр номіналом 500 гривень. Злочинці друкують їх на принтерах, а збувають в кафе і на заправках.

Українці, які отримали перші банкноти в 1000 гривень, скаржаться, що не у всіх банках дізнаються нову купюру і приймають для платежів.

З 1 жовтня 2019 го НБУ став виводити з обігу купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 грн, а дрібні монети перестали вважатися грошима.

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