Мирович розповів, які звички "родом із СРСР" залишилися у сучасних людей

Навіть у сучасних людей залишилося багато звичок, які "родом" із СРСР. Тоді вони були викликані бідністю життя, але люди продовжують їх дотримуватися, навіть якщо зараз мають достатньо грошей.

Про це розповів білоруський блогер Максим Мирович уЖивому журналі. Він нагадав, що коли на радянських плакатах ракети борознили простори Всесвіту, 95% населення штопали шкарпетки на лампочках і не могли нормально вилікувати зуби.

Топ-10 звичок родом з СРСР

Штопати драні шкарпетки

Блогер написав, що, на думку любителів СРСР, всі жителі цієї країни жили заможно і могли собі дозволити купити все що завгодно – ось тільки побутові звички родом з тієї епохи говорять зовсім про інше. Одна з таких звичок – штопати діряві шкарпетки.

В СРСР існувало навіть безліч "перевірених способів", як саме це найкраще робити – один із способів полягав у тому, що драну шкарпетку потрібно було натягнути на лампочку – мовляв, це допоможе їй зберегти форму.

"Якщо у вас є діряві шкарпетки – обов'язково їх викинете, що не ганьбіться. Пара хороших шкарпеток коштує зараз дешевше, ніж чашка кави у кафе", – написавши Мирович.

Вічно ремонтувати взуття

Ще одна побутова звичка, яка народилася в СРСР – люди роками ремонтували туфлі, тому що для того, щоб купити щось нове і пристойне, просто не було грошей. Пара нормального взуття могла в СРСР коштувати половину, а то й всю середню зарплату.

Радянські громадяни могли мати "свого" взуттєвого майстра (так само, як "свого" стоматолога і "свого" продавця ковбаси), який міг зробити ремонт трохи краще, ніж іншим – за невеликий додатковий приз у вигляді шоколадки або спиртного. При цьому ремонтували і латали навіть те, що ремонту вже не підлягало – прошивали розвалені задники туфель, на стерті від часу підошви наклеювали "профілактику", підфарбовували стерту шкіру.

Ніколи не лікувати зуби

Автор написав, що в "країні переможного соціалізму" люди харчувалися досить погано – хороший білок був дефіцитом, в продажу було мало фруктів і овочів (особливо взимку), через що у багатьох громадян уже до 30-40 років були погані зуби. Плюс в СРСР не існувало нормальної стоматології – діряві зуби свердлили бормашиною на низьких оборотах, без наркозу, після чого заліплювали сірим і шорстким цементом – через що люди в СРСР дуже не любили ходити до зубних лікарів.

"Як підсумок – мало у кого в СРСР були хороші зуби і білосніжна посмішка. Багато ще й зараз за старою звичкою продовжують боятися походів до зубних лікарів і сором'язливо ховають зуби, посміхаючись в стилі "куряча попка".Зараз немає нерозв'язних проблем із зубами, і до того ж все зараз робиться абсолютно безболісно", – написав блогер.

Купувати продукти "про запас"

Чисто радянська звичка, що залишилася з тих часів – набивати кухонні шафи кулями з кашами/макаронами/картоплею. Зрозуміти цю звичку в СРСР було можна – продукти часто були дефіцитом, і якщо в магазині "викидали", наприклад, хороші макарони або тушонку – краще було взяти 4-5 пачок, а то потім їх могло б не бути в продажу тривалий час.

Зараз будь-які продукти залишаються доступними в будь-яку року і в будь-який час дня і ночі, і немає ніякого практичного сенсу в тому, щоб набивати кухонні шафи кілограмами гречки, макаронів і картоплі.

Не викидати старий одяг, мити підлогу майкою

"Ще один показник чисто радянської убогості – ніколи не викидати старий одяг. Навіть заяложена, розтягнута і штопання майка буде ще роками доношувати в якості домашньої одягу, після чого буде урочисто переведена в розряд ганчірок – нею ще пару років будуть мити підлогу в квартирі, дбайливо висушуючи ганчірочку на стінці ванни", – нагадав автор.

Мати вдома пакет з пакетами.

Хороші поліетиленові пакети були в СРСР великим дефіцитом – причому це стосувалося як великих пакетів (з ручками і принтами), так дрібних прозорих пакетиків. Зазвичай, якщо радянська людина купувала щось, що було упаковано в поліетиленовий пакет – то пакет дбайливо зберігався, а потім використовувався багато разів і періодично прався – якщо, наприклад, в пакеті зберігалося м'ясо. Деякі навіть примудрялися зберігати, прати і роками використовувати пакети з-під молока – це була дуже ходова побутова упаковка в кінці вісімдесятих-початку дев'яностих років.

Зберігати вдома банку старих гудзиків

"Ще одна загадкова радянська звичка, яка з'явилася від злиднів і дефіциту – в багатьох квартирах в СРСР зберігалася величезна банка, набита старими гудзиками, причому найчастіше господарі навіть не могли пригадати, звідки вона з'явилася. При цьому всі продовжували виконувати древній радянський ритуал – якщо, наприклад, стара сорочка готувалася бути розжалувалною в ганчірки, то гудзики з неї дбайливо зрізали і вкладалися в цю банку. "А тому, що бабуся так робила", – написав Мирович.

В СРСР це ще можна було так-сяк зрозуміти – нормальні гудзики були дефіцитом, і їхнє зберігання вдома було виправданим. Але зараз це вже точно нікому не потрібно – тим більше, що гудзики на сучасних речах зовсім іншого стилю.

Колекціонувати скляні банки

"Помічав за деякими своїми знайомими таку звичку – скляні банки з-під придбаних консервованих продуктів (скажімо, маринованих огірочків чи перцю) не викидаються, а дбайливо миються, від них ретельно (за допомогою гарячої води і мила) відмивається етикетка, після чого банки відправляються в кухонну шафу або на антресолі на вічне зберігання. Моє питання, а навіщо власне ви це робите – змусив моїх знайомих задуматися, після чого вони видали відповідь в стилі "ну не знаю, може бути знадобиться". При цьому банки продовжували стояти так роками, припадаючи пилом і займаючи корисне місце в шафі", – написав автор.

В СРСР таку звичку можна було зрозуміти – там практично всі займалися "закачуванням", готуючи домашнє варення і солоні огірки, але зараз цим займається мало хто, а колекціонування банок, що роками потім стоять на антресолях, виглядає якимось дивним радянським фетишем і атавізмом .

Доїдати старий хліб і всю їжу з тарілки

"Ще одна чисто "злиденна" звичка, яка народилася в СРСР – доїдати всю їжу з тарілки, навіть якщо вже наситився. Тут позначається чисто радянський культ хліба, а також поведінкова сімейна модель – "бабуся завжди так робила". Потрібно розуміти, що молодість бабусі припала на голодні роки – і якщо вдома був обід, його потрібно було з'їсти весь, тому що вечері могло і не бути, але зараз в такій звичці немає ніякого практичного сенсу", – вважає Мирович.

Робити вічний ремонт

Ремонт, що триває роками, був характерний для радянських квартир, і це можна було зрозуміти – приватного ринку найманих робітників в СРСР практично не існувало, і ремонт в квартирі робився в більшості випадків своїми силами – глава сімейства приходив з роботи і неспішно так, годинку-другу в день робив ремонт. Ремонт розтягувався на роки, і часто, коли доклеюють смужка шпалер в останній кімнаті, то в першій кімнаті (з якої все почалося) вже знову потрібно було починати ремонт.

"Якщо ви не хочете бути совком і діставати сусідів, роками свердлячи дірки в стінах – просто назбирайте грошей і найміть бригаду з 2-3 хлопців, вони зроблять вам ремонт максимум за 2-3 місяці", – підсумував Мирович.

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