Міняли на автомати і не знали, як їсти: блогер розповів про банани в СРСР

Звичайні банани в Радянському союзі були жахливим дефіцитом і вважалися делікатесом. Щоб їх "дістати", люди годинами стояли у чергах, а купивши, часто не знали, як їх потрібно їсти.

У "наддержаві", яка пишалася атомною бомбою і тисячами танків, банани вважалися ласощами, навіть більшим, ніж мандарини до Нового року – чимось на зразок червоної ікри. Їх неодноразово показували в радянських фільмах і мультиках у вигляді омріяного продукту. Про це розповів блогер Максим Мирович.

"В останні радянські роки я кілька разів їв банани – батькам доводилося діставати їх "з боєм" в довжелезних чергах, але якщо їх уже купували, то купували стільки, що можна було їсти скільки хочеш – з магазинів несли повні сумки бананів і ставили "дозрівати" ближче до батареї", – поділився спогадами Мирович.

Як банани з'являлися в СРСР?

Для початку кілька слів про те, як взагалі банани потрапляли в СРСР. З огляду на географічне положення в самому СРСР банани не росли, тому закуповувати їх доводилося у всяких "дружніх країнах" на кшталт африканських і південноамериканських республік (у мене є сильна підозра, що це був натуральний обмін на щось зразок автоматів Калашникова).

На фото – дівчата їдять банани. В роки перебудови був популярним жарт про те, що порядна дівчина повинна їсти банан ложкою.

У стиглому (жовтому) вигляді банани мають властивість швидко псуватися, і тому везли їх в СРСР ще зеленими – благо банани мають властивість дозрівати до потрібної кондиції, вже будучи знятими з дерева. На прилавки банани надходили ще зеленими, що часто породжувало курйози на зразок того, що був якось описаний на Лепрі:

"Ми "отоварилися" близько півночі. Мама, тато, я – три кілограми. Три кілограми дерев'яних люмінесцентно-зелених бананів. Тут треба зауважити, що мої батьки купували банани вдруге в житті, тому були досвідченими в частині бананів споживачами. Ці зелені стручки ми засунули в валянки і поклали на шафу – "доходити", тобто зріти. Минуло скількись там днів. І, о диво, батьки дістали мені з шафи жовті, м'які, смачні банани! І ось я, дванадцятирічний хлопчик, виходжу на вулицю з дефіцитним бананом в руці і посмішкою ширше плечей. Назустріч сусідка, тітка років 35. – Діма, а що це таке ти їси? – Тьотя Свєта, це банан. Ми ж разом в черзі стояли. – Так вони ж зелені і дерев'яні! – Незрілі були. Вони, як помідори, теж на шафі доходять. – Чорт !, – сказала тьотя Свєта. – А ми вісім годин відстояли в черзі, о першій годині ночі прийшли додому, спробували: дерев'яшка і в роті в'яже. Вирішили, що сирими банани не їдять і зварили їх. Якийсь клейстер вийшов. В унітаз все вилили. А вони, виявляється, ось які!!! Дім, дай хоч спробувати? Я простягнув їй банан. Вона нахилилася, обережно взяла в рот кінчик, відкусила... І прошепотіла: - Мляяяяять! Які ми ідіоти, але хто ж знав..."

У цієї розповіді, до речі, була ще й перша частина, пов'язана з "дефіцитністю" бананів в СРСР – в один з магазинів завезли банани, миттєво вишикувалася кілометрова черга за ними, і люди почали з'ясовувати стосунки з адміністрацією магазину, вимагаючи, щоб магазин в цей день працював "до останнього банана", а не до регламентного закриття. Знадобилося навіть втручання місцевого райкому партії, який "став на бік народу" і зажадав, щоб магазин працював допізна.

Батьки оповідача отоварилися бананами близько опівночі.

Несправжні банани в "Старому Хоттабичу"

У п'ятдесяті роки, до речі, ніхто в СРСР толком не бачив справжніх бананів – з цим пов'язаний цікавий парадокс з фільму тих років "Старий Хоттабич", там Вольці, який потрапив до Індії, подарували в'язку бананів – радянські декоратори зліпили їх з пап'є-маше і пофарбували в темно-зелений колір.

Привозили банани точно так, як і зараз – у великих картонних коробках, приблизно в таких, як на фото – з гофрокартону, з двома дірочками для перенесення з кожного боку. За наявності валяються навколо магазину коробок можна було визначити, що в магазині продаються або недавно продавалися банани.

Де і як продавалися банани?

Найчастіше банани продавалися в столицях союзних республік і в великих містах СРСР, для жителів провінції і глибинки це був неймовірний "заморський делікатес". У партійної номенклатури банани, зрозуміло, були на столі в будь-який час року і в будь-якій кількості, але то таке, як добре сказано у фільмі "Кін-Дза-Дза" – "народ і уряд у нас живуть на різних планетах".

"В останні радянські роки банани були дефіцитом і в Мінську – я особисто пам'ятаю гігантську "бананову" чергу до місцевого гастроному, вона розтяглася на кілька десятків метрів і стояло в ній ну ніяк не менше сотні чоловік", – написав Мирович.

Що цікаво, черга була не в самому магазині, а з "чорного ходу" – зі зворотного боку магазину були ворота, до яких під'їжджали вантажівки з продуктами, так ось банани продавали через них. Чому було так? Мабуть, продавці вирішили подорожче розпродати дефіцитний товар всім бажаючим за трохи завищеною ціною, після чого пробити по касі банани за номінальною ціною, чимало наваривши на цьому.

"Ось вам справжнє "моральне обличчя" радянської системи, і так було у всьому – лікарі лікували "за шоколадки", викладачі брали заліки за вірменський коньяк і так далі. Не хочеш нести презент – отримаєш все те ж, але гірше. Або взагалі не отримаєш", – підсумував Мирович.

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66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає ясно, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передовою науці", в звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою і шукати поради, як з "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

Розповіді про небувалу технологічності і надійності радянської побутової техніки в більшості випадків виявляються міфами. У більшості випадків кращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів з фільмів, дивом пропущені цензурою, в пил розбивають це твердження.

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