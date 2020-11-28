Мінус 200 грн на кожній пенсії: до чого призведе урізання бюджету від Кабміну

Кабінет міністрів в підготовленому до другого читання проєкту бюджету на 2021 рік переніс підвищення мінімальної зарплати з 6 до 6,5 тис. грн з липня по грудень. В результаті українці, які мають повний стаж і вік від 65 років, щомісяця отримуватимуть пенсію на 200 грн менше.

Це випливає з підготовленого Кабміном проєкту. Так, згідно закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" українці віком від 65 років і повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) мають право на виплату в розмірі не менше 40% мінімалки. В результаті перенесення підвищення мінімалки п'ять місяців, з липня по грудень, такі українці будуть гарантовано отримувати 2400 грн (40% від мінімалки в 6 тис. грн) замість 2600 грн (40% від 6,5 тис. грн).

Окрім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду. А це може призвести до затримок і інших, вже передбачених законом, підвищень. Наприклад, під загрозою опиниться березневе індексування виплат, розповів ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Що ще переглянули:

збільшили прожитковий мінімум для визначення посадового окладу для прокурорів до 1600 грн (+600 грн). Це призвело до збільшення видатків на прокуратуру на 2 млрд гривень;

підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли на 31 грудня, до 6000 грн залишили з 1 січня;

держпідприємства (підприємства з часткою держвласності) тепер зобов'язані виплачувати 90% дивідендів замість 30%. За рахунок чого оновлюватися?

збільшили видатки на Верховну Раду України на 247 млн грн;

зменшили видатки Міністерству освіти та науки на 4,2 млрд грн;

зменшили видатки Мінкультури на 1,2 млрд грн;

зменшили видатки на ДФРР на 4,9 млрд грн;

зменшили додаткову дотацію регіонам на 2 млрд грн. Натомість додали субвенцію на соціально-економічний розвиток регіонів у сумі 6 млрд грн.

скорочено фінансування ПФУ на 8,5 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть із уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.