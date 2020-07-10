У Мінфіні сказали, як можна знизити тарифи на опалення для українців

Перегляд тарифів на опалення дозволить знизити суми, які щомісячно платять українці. Причина в тому, що ринкова ціна газу нижча, ніж передбачено у тарифі.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Сегодня". Зокрема, коментуючи умови співпраці з МВФ, міністр вказав на вимоги, в яких зацікавлена Україна. Торкаючись перегляду тарифів на опалення, міністр сказав, що без перегляду люди платитимуть "стільки ж або дорожче"

"Перегляд тарифів на опалення. Зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж передбачено в тарифі на опалення. Без їхнього перегляду люди платитимуть стільки ж або дорожче. А якщо переглянути, тарифи за опалення вдасться знизити", – сказав Марченко.

Він додав, що перегляд тарифів на опалення буде раз на рік перед опалювальним сезоном, і на весь опалювальний сезон.

"При цьому передбачено можливість коригування тарифів на опалення в зв'язку зі зміною, зокрема, тарифів на паливно-енергетичні ресурси", – уточнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуться, на даний момент Кабінет міністрів не готує відповідні рішення.

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