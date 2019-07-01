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Мінімалка в 5 тисяч: у Мінфіні розповіли, як будуть рости зарплати

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В Україні, згідно з підрахунками Міністерства фінансів, в наступному році мінімальну зарплату підвищать до 4723 грн. При цьому ціни за цей же період виростуть більш ніж на 6%. Мінімалка досягне показника в 5 тис. грн тільки в 2021 році, якщо вірити оцінкам відомства.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У 2022 році українці зароблятимуть від 5290 грн. Якщо зазначені оцінки виявляться правильними, найімовірніше, Україна залишиться країною Європи з одними з найнижчих зарплат.

Так, саме підвищення мінімалки дозволяє збільшити надходження в бюджет, поповнити Пенсійний фонд і згодом підштовхує до зростання і середніх зарплат.

Мінімалка в 5 тисяч: у Мінфіні розповіли, як будуть рости зарплати

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Відповідно до закону, до мінімальної зарплати прив'язані і пенсії для українців, які мають повний стаж і вік від 65 років. Правда, днями Кабмін ухвалив норму, яка і так гарантує для такої категорії пенсію в розмірі не менше двох тисяч гривень. Якщо розрахункова виплата менша, її автоматично підтягують до 2 тис. грн.

У 2021-му, з огляду на зростання мінімалки, українці з повним стажем будуть отримувати як мінімум 2001,2 грн, а у 2022-му – 2116 грн. Таке зростання доходів дозволить утримувати рівень добробуту. Однак проблема в тому, що рівень цей – за межею бідності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становить 4 173 грн. Отже, її підняли на 450 грн порівняно з показником 2018 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
зарплатамінімальна зарплата
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Даже в Латвии, стране, где нихрена нет и заводы сочли пережитком прошлого и закрыли давно зарплата средняя перевалила за 1000 евро. Paгули, чо делать-то будете? Мож начистите боевые кастрюли до блеску и на мyйдaн? После нового майдана сможете на зароботки ездить в Сомали, например, Сомали будет вашим Эльдорадо
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