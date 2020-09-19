Мільярдер в США таємно віддав всі гроші і залишився в орендованій квартирі

Олександр Литвин Особисті фінанси 14:02, 19.09.2020

Мільярдер Чарльз Фіні в 89 років пожертвував весь свій статок, близько 8 мільярдів доларів, на благодійність. Свої гроші він віддавав протягом багатьох років і таємно, а зараз залишився без статку і в орендованій квартирі.

Як пише видання The Gurdian, днями його мета "роздати все" була досягнута. Гроші він віддавав на розвиток освіти і в благодійні організації. The Atlantic Philanthropies, фонд, який він таємно заснував в 1982 році і перевів у нього майже весь свій статок, нарешті, вичерпав гроші.

Підписуючи документи про офіційний розпуск фонду, Фіні, у якого слабке здоров'я, сказав, що він дуже задоволений тим, що "завершив це за життя". Зі своєї маленької арендованої квартири в Сан-Франциско він відправив послання для інших мільярдерів, які, можливо, пообіцяли віддати частину своїх статків, але тільки після смерті. "Тим, ​​хто задається питанням про благодійність за життя: спробуйте це сподобається." – написав він.

Фіні вів скромний спосіб життя, у нього не було машини чи будинку, і була всього одна пара взуття. Він був відомий тим, що літав тільки економ-класом, навіть коли члени його сім'ї та колеги подорожували бізнес-класом на одному літаку.

Фіні пожертвував понад 3,7 млрд доларів вищим навчальним закладам, в тому числі майже 1 млрд доларів Корнельському університету, де він безкоштовно вивчав готельне адміністрування по законопроекту про військовослужбовців після служби в якості радиста ВВС США під час корейської війни.

Фіні також пожертвував 870 мільйонів доларів правозахисним групам (включаючи 62 мільйони доларів у вигляді грантів групам, які проводять кампанію за скасування смертної кари в США, і 76 мільйонів доларів на масові кампанії на підтримку прийняття Obamacare).

Свій статок заробив на безмитній торгівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фотографії найдорожчого особняка, вартістю 500 млн доларів. Знімки розкішного будинку під назвою The One опублікували ЗМІ.

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Економіка Особисті фінанси

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