'Мільярдер' і фігурант справ НАБУ: хто такий скандальний Василь Костюк

В Україні кілька тижнів тому відбулися масштабні обшуки в податковій службі. СБУ збирали матеріали про ухилення від сплати ПДВ та мінімізацію податкових платежів. До цих і багатьох інших зловживань, як підозрюють силовики, може мати стосунок адвокат Василь Костюк, якого журналісти називають "королем обготівкування".

OBOZREVATEL зібрав головні факти про впливового українця й розібрався, як з простого адвоката він став фігурантом розслідувань НАБУ та героєм оповідань генералів податкової поліції.

Заробляє мільярди?

Генерал-майор податкової поліції Юрій Атаманюк в одному зі своїх інтерв'ю назвав Костюка організатором цілої злочинної групи, яка з оборотом 25 млрд грн має дохід розміром майже 2,5 млрд грн.

Якщо оцінки податківця хоча б приблизно відповідають дійсності, Костюк – гривневий мільярдер. "З'явився один усім відомий маленький майданчик... Це львівський конвертаційний центр. Його власник – Василь Костюк", – розповідає генерал.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинився список підприємств, з яких нібито складається конвертаційний центр Костюка. Левова частка цих компаній уже потрапляла в скандали. Саме цей список ексміністр фінансів Ігор Уманський передав силовикам із заявою про масштабне ухилення від сплати податків за допомогою схем.

Компанії. які можуть бути замішані у відмиванні

Наприклад, "Еріка ЛТД" фігурувала в справі щодо незаконного виробництва сигарет та їхньої легалізації без сплати акцизу (йдеться про Львівську тютюнову фабрику). Тіньовий ринок сигарет зростає щороку, а його спритні учасники дуже швидко перетворюються на мільйонерів.

Судове рішення

Користується зв'язками у владі?

Зовсім недавно бізнес Костюка був локальним. Але якоїсь миті він почав проштовхувати на важливі посади наближених до себе осіб. Звідки такі зв'язки? Загадка. За однією з версій, він "дружив" із "потрібними" людьми в Кабміні Олексія Гончарука.

Як розповідають OBOZREVATEL джерела в Мінфіні, Василь Костюк вміє вкладатися у "своїх людей". Він відправляв перспективних співробітників на платне навчання в найкращі виші, лобіював своє оточення на "високі" посади в силові органи.

Василь Костюк

Вміє думати наперед – так кажуть про нього знайомі. Можливо, саме це дало йому змогу не просто зберегти свій вплив, незважаючи на зміну влади, але й посилити його.

Вміє домовлятися та корисний для бізнесу

Василь Костюк відомий ще з часів Януковича. У ЗМІ його називають "королем конверта", який із адвоката перетворився на найпотрібнішу для бізнесу людину. Саме він, як стверджують журналісти, за допомогою десятків підставних компаній може не тільки легалізувати тіньовий дохід, а й звільнити від сплати ПДВ.

Рішення Печерського суду

Така особа потрібна за будь-якої влади й будь-якої пори, тому він був успішним і за Януковича, і за Порошенка, і за Зеленського. За різними оцінками, в Україні майже 37% ВВП перебуває в тіні. Бізнес заробляє в "конвертах", але потім, щоб використовувати ці гроші й витрачати їх, доводиться легалізовувати дохід. Для цього й потрібні такі, як Костюк.

А ще, як стверджує журналіст Євген Плинський, Костюк замішаний у контрабанді. За його участі до країни завозили автомобілі з США (бюджет втратив майже 50 млн грн).

Гроші люблять тишу

Більшість публікацій про Костюка – перекази податківців і "зливи" конкурентів. В інтернеті є лише кілька фотографій, на яких зображений Костюк. Він не любить "світитися" в реєстрі підприємств. Але у Львівській області його знають представники всього великого бізнесу – він завоював своє право називатися "королем конверта". А поруч із його прізвищем у ЗМІ згадують високопоставлених чиновників найвищого рангу.

OBOZREVATEL публічно звертається до правоохоронних органів із проханням перевірити причетність Костюка до всіх перелічених вище підприємств і дати відповідь: чи справді львівський адвокат організував цілу нелегальну імперію та за чиєю згодою вона, як стверджують журналісти, продовжує працювати.