Мільйони зостануться без зарплат, долар подорожчає, а ціна на газ впаде: що чекає на українців у квітні

Квітень Україні запам'ятається не тільки карантином, що триватиме більшу частину місяця, а й новим курсом долара, зниженням тарифів на газ і разовими виплатами для понад 10 млн пенсіонерів.

Детальніше про те, як зміниться життя українців у квітні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Без зарплат залишиться близько 2 млн осіб

Левова частка українців поки що збереже свої робочі місця, впевнена старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Людей відправляють у неоплачувані відпустки і надія, що в кінці карантину вони повернуться на роботу, залишається.

Pixabay

Однак у будь-якому разі щонайменше до 24 квітня, поки триває карантин, близько 2 млн осіб тимчасово втратять зарплату, передбачає вчений. Як наслідок, це вплине і на рівень соціального невдоволення, і на рівень бідності і навіть на кількість самогубств.

"Коли людина різко втрачає дохід і це триває протягом двох місяців, без додаткової підтримки це може стати великим ударом. Тут обов'язково має бути підтримка і з боку місцевої влади, і з боку уряду. Можливе навіть зростання кількості самогубств", – розповіла Лідія Ткаченко.

Тариф на газ може обвалитися до рекордно низької позначки

У березні ціна на газ знизилася на 14% – до 4,3 грн за куб. Але вже у квітні вартість блакитного палива може відкотитися до мінімальної за багато років позначки. Так, згідно з даними Української енергетичної біржі, зараз вартість ресурсу за квітень (майбутні ціни) становить 4032 грн за тис. куб. м (вже з урахуванням ПДВ). А це на 24% нижче, ніж у березні.

В результаті також може знизитися і ціна для населення. За інформацією "Нафтогазу", зниження вартості відбувається завдяки падінню цін на газ у Європі, що пов'язано з теплою зимою і великими запасами газу у сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" у свій час відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Новий курс долара

Через продовження карантину до 24 квітня половина підприємств ще цілий місяць залишатиметься закритою. Крім того, падають сировинні ринки, через що дешевшає український експорт, країна отримує менше валюти.

Долара в країні не вистачатиме, іноземці позбавлятимуться українських боргових паперів. Все це призведе до того, що курс уже у квітні може скласти близько 30 грн/$, розповідає OBOZREVATEL фінансовий аналітик Володимир Мазуренко.

"Пандемія вже вдарила по світовій економіці, зупинила роботу цілих сфер. Розраховувати на те, що рух гривні у бік девальвації буде розвернутий щонайменше під час карантину, не варто. Думаю, що за підсумками року можемо отримати курс 30 грн/$, тоді ця позначка має бути подолана вже наступного місяця", – розповідає аналітик.

Програму субсидій розширять

Вже у квітні субсидія в середньому може зрости на 300 грн. Кабмін вирішив допомогти українцям, які змушені сидіти по домівках через карантин і витрачають більше на комуналку. Допомога полягає найперше в тому, що тимчасово збільшать норматив споживання, який компенсує субсидія.

на карантині заборонено припиняти виплату субсидій;

їх призначатимуть на наступний період після опалювального сезону без звернення;

підсилюють підтримку тих, хто піде в центри зайнятості – їм при розрахунку замість зарплати враховуватимуть допомогу з безробіття;

на час карантину на 50% збільшать норматив на газ, воду, електроенергію (тобто субсидія покриватиме на 50% більший обсяг комунальних послуг);

Пенсіонерам роздадуть по тисячі гривень

Хто отримає по 1 тис. грн у квітні. Варто зазначити, що ця разова виплата пов'язана з карантином і погіршенням економічної ситуації в країні. Вона стосуватиметься 9,8 млн пенсіонерів (всього в Україні їх 11,4 млн). Це ті, хто зараз, згідно з даними ПФУ, отримує до 5 тис. грн.

"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. грн, а з 1 травня 2020 буде проведено індексацію пенсій", – заявив президент Володимир Зеленський.

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