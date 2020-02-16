Головна Новини
16 лютого • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина

879
Читати матеріал російською

За останні три роки витрати українців на День Валентина виросли на 122%, а в 2019 році на подарунки до цього свята пішло рекордні 400 млн гривень.

За цим показником наша країна буквально йде попереду всієї планети: в середньому в світі за 2017-2019 роки витрати зросли всього на 17%. Про це свідчать дані щорічного дослідження Love Index, проведеного компанією Mastercard.

Новини
"Моя любов тобі до ср*ки!" Данилко оригінально привітав з Днем Валентина

День Святого Валентина

День Святого Валентина

Pinterest

Улюбленими подарунками українців до Дня святого Валентина все ще залишаються квіти та ювелірні вироби.

Як виросли витрати українців на подарунки:

  • квіти – +202%;

  • ювелірні прикраси – +114%;

  • листівки-"валентинки" – +94% (в світі всього на 2%);

  • бронювання готелів – +69%;

  • романтичні подорожі – +51%;

  • ресторани – +45%;

У 2019 році на авіаквитки і тури напередодні свята українці витратили понад 130 млн грн. А на походи в кафе та ресторани – близько 150 млн грн.

Також дослідження показує, що українці стали більш ретельно готуватися до привітань: якщо в 2017 році пік оплат подарунків припав на 13 лютого, то в 2018 році – на 12 лютого, а в 2019 році подарунки стали купувати ще раніше – 11 лютого.

Витрати на День Валентина

Витрати на День Валентина

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі вибухнули величезною кількістю зізнань у коханні в День святого Валентина. Українські політики підхопили естафету і відверто розповіли про свої почуття.

У п'ятницю, 14 лютого, мільйони людей відзначали найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Не стали винятком і знаменитості.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "День святого Валентина" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
День святого Валентина
Місце
Україна
Тег
MasterCard
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого небыло! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги