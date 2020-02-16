Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина

За останні три роки витрати українців на День Валентина виросли на 122%, а в 2019 році на подарунки до цього свята пішло рекордні 400 млн гривень.

За цим показником наша країна буквально йде попереду всієї планети: в середньому в світі за 2017-2019 роки витрати зросли всього на 17%. Про це свідчать дані щорічного дослідження Love Index, проведеного компанією Mastercard.

День Святого Валентина Pinterest

Улюбленими подарунками українців до Дня святого Валентина все ще залишаються квіти та ювелірні вироби.

Як виросли витрати українців на подарунки:

квіти – +202%;

ювелірні прикраси – +114%;

листівки-"валентинки" – +94% (в світі всього на 2%);

бронювання готелів – +69%;

романтичні подорожі – +51%;

ресторани – +45%;

У 2019 році на авіаквитки і тури напередодні свята українці витратили понад 130 млн грн. А на походи в кафе та ресторани – близько 150 млн грн.

Також дослідження показує, що українці стали більш ретельно готуватися до привітань: якщо в 2017 році пік оплат подарунків припав на 13 лютого, то в 2018 році – на 12 лютого, а в 2019 році подарунки стали купувати ще раніше – 11 лютого.

Витрати на День Валентина

Як повідомляв OBOZREVATEL, соцмережі вибухнули величезною кількістю зізнань у коханні в День святого Валентина. Українські політики підхопили естафету і відверто розповіли про свої почуття.

У п'ятницю, 14 лютого, мільйони людей відзначали найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Не стали винятком і знаменитості.

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